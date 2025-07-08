Что нельзя делвть 8 июля, Петра и Февронии, чтобы не носить обиду в сердце

8 июля россияне отмечают День семьи, любви и верности – праздник, посвященный памяти святых Петра и Февронии. Эти святые считаются покровителями брака и семейного счастья в Русской православной церкви.

Праздник был впервые учреждён в Муроме в 1990-х годах и с тех пор приобрел популярность по всей стране. Рассмотрим историю праздника, его традиции, а также народные приметы и то, что категорически нельзя делать в этот день.

История праздника

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля не случайно — именно в этот день православная церковь почитает святых Петра и Февронии. Их история была популяризирована в повести, написанной монахом Ермолаем-Еразмом в XVI веке, хотя исторические источники не подтверждают их существование. По легенде, князь Петр, страдая от проказы, исцелился с помощью Февронии, дочери пчеловода. Они стали супругами и прожили долгую жизнь в любви и согласии. Их канонизация состоялась в 1547 году, и мощи святых находятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме.

Традиции праздника

В Муроме проходят основные торжества: паломники собираются у монастыря, чтобы помолиться о любви и счастье. В других городах России также организуются мероприятия, такие как концерты, выставки и мастер-классы для детей и взрослых. Это время для семейных встреч и совместного отдыха. Несмотря на то что праздник не является выходным днем, многие начинают отмечать его с 5 июля.

Народные приметы на День семьи, любви и верности

В этот особенный день существует множество народных примет, связанных с семейным счастьем и любовью.

• Если в этот день пойдет дождь, это предвещает благополучие в семье.

• Увидеть радугу — к крепким отношениям и гармонии.

• Если вы будете на природе с близкими, это обеспечит крепость ваших связей на весь год.

Что нельзя делать в праздник святых Петра и Февронии

Существуют определённые запреты, которые следует соблюдать в День семьи, любви и верности:

1. Ссориться и конфликтовать. В этот день важно сохранять мир и спокойствие. Конфликты могут негативно сказаться на семейных отношениях.

2. Работать. Постарайтесь отложить дела на потом. Праздник предназначен для общения с близкими.

3. Завидовать. Зависть может разрушить гармонию в семье. Лучше сосредоточиться на положительных моментах.

4. Игнорировать близких. Не забывайте о своих родных — уделите им время и внимание.

5. Проводить время в одиночестве. Этот день предназначен для совместного празднования с семьей и друзьями.

День семьи, любви и верности — это не только повод отметить важные ценности, но и возможность укрепить отношения с близкими. Соблюдение традиций и примет поможет создать атмосферу любви и гармонии в семье. Пусть этот праздник станет началом новых счастливых моментов для всех!