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Вторник 8 июля

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Не стало яркой звезды хоккея – мир потерял еще один редчайший талант

Не стало яркой звезды хоккея – мир потерял еще один редчайший талант
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Клуб "Бостон Брюинз" с прискорбием сообщил об уходе своего бывшего защитника Линдона Байерса. Спортсмену был всего 61 год.

Новость стала шоком для поклонников хоккея и всех, кто знал и ценил талантливого спортсмена. Байерс оставил заметный след в истории клуба, проведя девять сезонов с 1983 по 1993 год и дважды добравшись до финала Кубка Стэнли.

Жесткая манера игры

Линдон Байерс был настоящим любимцем публики благодаря своей жесткой и бескомпромиссной манере игры. Он не боялся вступать в борьбу за шайбу и всегда проявлял максимальную самоотдачу на льду. Его стиль игры стал символом команды "Брюинз", которая славится физическим хоккеем и борьбой за каждую шайбу. Байерс был важным звеном в командах, которые дважды, в 1988 и 1990 годах, выходили в финал Кубка Стэнли, и его вклад в успехи клуба невозможно переоценить.

Жизнь после хоккея

После завершения карьеры хоккеиста Линдон Байерс не покинул мир спорта. Он около четверти века работал на местной радиостанции, где ежедневно радовал жителей Новой Англии своим искрометным юмором и мощным голосом. Его передачи пользовались большой популярностью, и слушатели ценили его искренность и харизму. Уроженец провинции Саскачеван стал настоящим бостонцем, и его уход оставил глубокую пустоту в сердцах поклонников.

Личность и наследние

Линдон Байерс был не только выдающимся хоккеистом, но и человеком с большим сердцем. В официальном заявлении пресс-службы "Брюинз" говорится: "Наши мысли и молитвы сейчас с его супругой Энни и сыном Уиллом в это трудное время". Это свидетельствует о том, что Байерс был не только любимцем публики, но и заботливым отцом и мужем.

Статистика и достижения

Байерс был выбран "Брюинз" под 39-м номером во втором раунде драфта НХЛ 1982 года. За свою карьеру он заработал 71 очко (28 голов и 43 передачи) и набрал 1081 штрафную минуту в 279 играх НХЛ, выступая за "Бостон" и "Сан-Хосе Шаркс". В 37 матчах Кубка Стэнли он сумел набрать 4 очка (2 гола и 2 передачи), что подтверждает его значимость на льду.

Смерть Линдона Байерса — это тяжелая утрата для всего хоккейного мира. Его вклад в историю "Бостон Брюинз" и хоккея в целом останется в памяти многих. Байерс навсегда останется частью семьи "Брюинз", а его дух будет жить в сердцах тех, кто его знал и любил.

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8 июля 2025, 06:12
Фото: Freepik
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