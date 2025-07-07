Народный артист России пострадал в трагичном ДТП: поклонники льют слезы

Известный российский актер попал в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент привел к отмене его выступления на сцене Московского театра эстрады 7 июля.

Неожиданное и тревожное известие пришло из мира театра. Инцидент повлек за собой изменения в плотном графике артиста, что вызвало беспокойство у поклонников.

Народный артист России Игорь Верник оказался участником дорожно-транспортного происшествия. О случившемся стало известно из сообщения пресс-службы театрального агентства "Арт-партнер". Представители агентства информировали общественность о причинах вынужденной замены в репертуаре.

Согласно официальной информации от организаторов, спектакль "Торговцы резиной", в котором Игорь Верник играет главную роль, запланированный к показу на 7 июля 2025 года на сцене Московского театра эстрады, переносится. Причиной переноса стали повреждения или иные последствия для здоровья в результате трагичного ДТП, которые делают невозможным его выход на сцену в ближайшее время. Поклонники льют слезы и переживают из-за кумира. Хотя степень тяжести полученных Верником повреждений не уточняется, сам факт отмены спектакля, свидетельствует о том, что инцидент был достаточно серьезным, чтобы сказаться на трудоспособности артиста.

Для поклонников таланта Игоря Верника, купивших билеты на отмененный спектакль, организаторы предложили альтернативное решение. Постановка "Торговцы резиной" по пьесе израильского драматурга Ханоха Левина теперь будет показана 13 октября. Сменится и площадка – спектакль пройдет на сцене Театра Терезы Дуровой.

Это изменение позволяет зрителям увидеть любимого артиста в его знаковой роли, хотя и с существенной задержкой.