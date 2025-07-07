Задыхающейся Пугачевой поставили страшный диагноз: Ей уже трудно держать телефон

Появившиеся в сети кадры с дрожащими руками Аллы Пугачевой вызвали волну слухов.

В последнее время состояние здоровья легендарной Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой неизменно приковывает к себе внимание общественности и СМИ. Любое ее публичное появление или новое видео становится поводом для обсуждений, и недавние кадры вызвали особенно сильное беспокойство, спровоцировав слухи о возможном страшном заболевании.

Причиной новой волны тревоги стали опубликованные в сети видеозаписи, на которых, по мнению многих зрителей и комментаторов, отчетливо видно дрожание рук артистки. Это наблюдение легло в основу предположений о серьезных проблемах со здоровьем.

Ситуацию прокомментировал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин, который, основываясь на увиденных кадрах с тремором рук, высказал предположение о возможном наличии у Аллы Пугачевой серьезного неврологического заболевания. В частности, прозвучала версия, что наблюдаемые симптомы могут указывать на развитие болезни Паркинсона.

"Такое бывает при мышечной астении, при гипертиреозе и синдроме Паркинсона. Руки могут трястись от возникающего напряжения в определенном месте на фоне стресса или усталости от тяжестей. Возможно, ей уже трудно держать телефон на вытянутых руках", – высказал предположение о страшном диагнозе эксперт.

Следует напомнить, что в прошлом в СМИ уже появлялись сообщения о проблемах со здоровьем у Аллы Борисовны, что также вызывало беспокойство у ее поклонников. Однако звезда всегда старалась не афишировать детали своего самочувствия.

Сейчас Алла Пугачева практически не выходит из дома, поскольку тяжело переносит жару и буквально задыхается от нее. Примадонну можно увидеть вне стен своего жилища лишь в темное время суток.