Назван неожиданный способ быстрого засыпания, который действительно работает

Этот лайфхак подтвердили даже ученые.

Многие делают это инстинктивно, даже не задумываясь о причине, но, как оказалось, за этой странной привычкой кроется вполне научное объяснение. Вытягивание одной ноги из-под одеяла может не просто создавать ощущение комфорта, а вполне осязаемо ускорять процесс погружения в сон. К такому выводу пришли авторы исследования, результаты которого были обнародованы в популярном научном журнале.

По мнению исследователей, разгадка этого феномена кроется в механизмах терморегуляции человеческого тела. Одним из важнейших физиологических сигналов, запускающих переход ко сну, является незначительное снижение внутренней температуры тела. Именно этот температурный спад способствует оптимальной выработке мелатонина – гормона, который играет ключевую роль в регулировании циркадных ритмов и самого процесса сна.

В контексте терморегуляции, стопы, особенно подошвы, обладают уникальными особенностями. Они насыщены кровеносными сосудами, расположенными близко к поверхности кожи, что делает их крайне эффективным инструментом для отдачи избыточного тепла. Таким образом, простой контакт открытой ноги с более прохладным воздухом за пределами теплого одеяла действует как своеобразный "радиатор", помогая организму быстрее сбросить лишнее тепло и тем самым ускорить необходимое для засыпания снижение внутренней температуры.

Эффективность этого приема подтверждается не только научным исследованием, но и многочисленными свидетельствами в социальных сетях. Пользователи активно делятся этим наблюдением, называя привычку вытягивать ногу своим личным "ночным лайфхаком". Однако, как это часто бывает, простота приема не гарантирует его универсальности. Некоторые признаются, что не могут воспользоваться этим методом для ускорения засыпания из-за определенных психологических или бытовых причин, таких как детские страхи, боязнь насекомых или беспокойство из-за домашних животных, которые могут потревожить открытую ногу.