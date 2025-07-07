ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по припеву звучащей там песни

Песни их кинофильмов часто становятся хитами и уходят в народ. Бывает, что название картины и режиссер забываются, а композицию оттуда все помнят. Угадайте советскую кинокартину по припеву звучащей там песни!

1. Александра, Александра,

Этот город наш с тобою.

Стали мы его судьбою,

Ты вглядись в его лицо…

А. "Я шагаю по Москве";

Б. "Москва, любовь моя";

В. "Москва слезам не верит".





2. Hичто на Земле не проходит бесследно,

Как молоды мы были, как молоды мы были,

Как искренне любили, как верили в себя...

А. "Моя любовь на третьем курсе";

Б. "Девушка без адреса";

В. "Верные друзья".





3. Веселья час и боль разлуки,

Готов делить с тобой всегда,

Давай пожмем друг другу руки,

И в дальний путь на долгие года.

А. "Зимний вечер в Гаграх";

Б. "Мужики!.."

В. "По семейным обстоятельствам".





4. Утомленное солнце

Нежно с морем прощалось.

В этот час ты призналась,

Что нет любви.

А. "Осенний марафон";

Б. "Афоня";

В. "Утомленные Солнцем".





5. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь.

Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.

А. "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Б. "12 стульев";

В. "Берегите женщин";





6. Это было прошлым летом,

В тридесятом королевстве,

Там, где нет в помине короля.

А. "Мери Поппинс, до свиданья!";

Б. "Старая, старая сказка";

В. "Снежная Королева".





7. И в какой стороне я ни буду,

По какой ни пройду я траве,

Друга я никогда не забуду,

Если с ним подружился в Москве.

А. "Полосатый рейс";

Б. "Свинарка и пастух";

В. "Экипаж".





ОТВЕТЫ

1. В. "Москва слезам не верит".

2. А. "Моя любовь на третьем курсе";.

3. А. "Зимний вечер в Гаграх";

4 .В. "Утомленные Солнцем";

5. А. "Ирония судьбы, или С легким паром!"

6. А. "Мери Поппинс, до свиданья!";

7. Б "Свинарка и пастух".