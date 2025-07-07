ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по припеву звучащей там песни

1. Александра, Александра,
Этот город наш с тобою.
Стали мы его судьбою,
Ты вглядись в его лицо…
А. "Я шагаю по Москве";
Б. "Москва, любовь моя";
В. "Москва слезам не верит".
2. Hичто на Земле не проходит бесследно,И юность ушедшая все же бессмертна.
Как молоды мы были, как молоды мы были,
Как искренне любили, как верили в себя...
А. "Моя любовь на третьем курсе";
Б. "Девушка без адреса";
В. "Верные друзья".
3. Веселья час и боль разлуки,
Готов делить с тобой всегда,
Давай пожмем друг другу руки,
И в дальний путь на долгие года.
А. "Зимний вечер в Гаграх";
Б. "Мужики!.."
В. "По семейным обстоятельствам".
4. Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви.
А. "Осенний марафон";
Б. "Афоня";
В. "Утомленные Солнцем".
5. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь.
Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.
А. "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Б. "12 стульев";
В. "Берегите женщин";
6. Это было прошлым летом,В середине января,
В тридесятом королевстве,
Там, где нет в помине короля.
А. "Мери Поппинс, до свиданья!";
Б. "Старая, старая сказка";
В. "Снежная Королева".
7. И в какой стороне я ни буду,
По какой ни пройду я траве,
Друга я никогда не забуду,
Если с ним подружился в Москве.
А. "Полосатый рейс";
Б. "Свинарка и пастух";
В. "Экипаж".
ОТВЕТЫ
1. В. "Москва слезам не верит".
2. А. "Моя любовь на третьем курсе";.
3. А. "Зимний вечер в Гаграх";
4 .В. "Утомленные Солнцем";
5. А. "Ирония судьбы, или С легким паром!"
6. А. "Мери Поппинс, до свиданья!";
7. Б "Свинарка и пастух".