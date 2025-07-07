Как смартфоны крадут вашу память: в Японии открылась первая клиника цифровой деменции

Современный мир сложно представить без смартфонов. Они стали нашими верными спутниками: помогают ориентироваться в городе, поддерживать связь с близкими, получать новости из надежных источников. Но за удобство приходится платить. В Японии, стране технологических инноваций, открылась первая клиника, специализирующаяся на лечении так называемой "цифровой деменции" – состояния, вызванного чрезмерным использованием гаджетов.

Что такое цифровая деменция?

Это термин, описывающий ухудшение когнитивных функций, связанное с чрезмерным использованием смартфонов и других цифровых устройств. Постоянное листание ленты в социальных сетях, просмотр коротких видео или бесконечные уведомления перегружают мозг, мешая ему обрабатывать и хранить важную информацию. В результате человек начинает забывать простые вещи: время встречи, имена знакомых или даже цель, с которой он зашел в комнату.

Мозг в таких условиях можно сравнить с захламленным ящиком. Если все организовано, нужные воспоминания легко найти. Но когда в голове накапливается слишком много ненужной информации — вроде фактов из вирусных роликов или случайных новостей, — доступ к важным данным затрудняется. В отличие от настоящей деменции, цифровая деменция обратима и может затронуть людей любого возраста, от подростков до пожилых.

Признаки цифровой деменции

Как понять, что смартфон начал влиять на вашу память? Врачи токийской клиники выделили несколько ключевых симптомов, на которые стоит обратить внимание:

Постоянная потребность держать смартфон под рукой.

Трудности с быстрым вспоминанием имен или слов.

Проблемы с написанием слов от руки (например, забывание, как пишутся иероглифы или сложные слова).

Привычка фотографировать все подряд, чтобы "запомнить".

Хроническое чувство усталости и нехватки сна.

Снижение мотивации и сложности с планированием повседневных дел.

Если вы заметили у себя хотя бы несколько из этих признаков, возможно, стоит пересмотреть свои цифровые привычки.

Первая клиника цифровой деменции в Токио

В 2025 году в Токио открылась Kanamachi Ekimae Neurological Clinic — первая в Японии клиника, предлагающая специализированную программу лечения цифровой деменции. Это учреждение помогает людям восстановить контроль над использованием гаджетов и улучшить когнитивные функции. Программа клиники уникальна тем, что подходит как для личных визитов в Токио, так и для онлайн-консультаций, доступных жителям всей Японии.

Лечение начинается с детального анализа привычек пациента и его психического состояния. Врачи проводят собеседование, а при необходимости — тесты на когнитивные нарушения. На основе полученных данных разрабатывается индивидуальный план, который может включать.

Корректировку образа жизни, например, ограничение времени использования смартфона.

Упражнения для тренировки памяти и внимания.

В некоторых случаях — медикаментозную поддержку.

Цель программы — научить человека использовать технологии осознанно, не позволяя им доминировать над повседневной жизнью.

Цифровая деменция — это не приговор, и справиться с ней можно без обращения к врачам, если вовремя скорректировать свои привычки. Главный принцип — умеренность. Постарайтесь выделять время, свободное от гаджетов, чтобы сосредоточиться на других аспектах жизни. Это может быть чтение книги, прогулка на природе или занятие хобби, требующим внимания к деталям, например, сборка моделей или уход за растениями.

Установите четкие границы для использования смартфона, например, не проверяйте его за час до сна.

Практикуйте цифровой детокс: выделяйте хотя бы один день в неделю без гаджетов.

Тренируйте память: попробуйте запоминать номера телефонов, списки дел или маршруты без помощи приложений.

Занимайтесь деятельностью, требующей концентрации, — это укрепляет когнитивные функции.

Цифровая деменция — реальная проблема, которая влияет на качество жизни. Постоянное отвлечение на уведомления и поток информации мешает сосредотачиваться, снижает продуктивность и даже ухудшает отношения с окружающими. Смартфоны никуда не денутся, но в наших силах сделать их помощниками, а не источником проблем.