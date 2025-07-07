Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме Иван Васильевич меняет профессию

Советское кино – это настоящая сокровищница, где каждый кадр пропитан уникальной атмосферой и деталями, которые мгновенно переносят нас в прошлое. В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" особенно запоминаются яркие сцены, полные юмора и исторических декораций. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните этот культовый фильм! Попробуйте угадать, что скрыто за кадром.

1. Что это за устройство?

А) Радиоприемник

Б) Машина времени

В) Электрический самовар

2. Выдававший себя за князя Милославского держит в руках предмет, который кажется неуместным в царских палатах. Что это за предмет?

А) Пачка сигарет

Б) Карманное зеркало

В) Зажигалка

3. Милославский пытается подобрать ключ, но что скрыто на тумбочке?



А) Хрустальная ваза

Б) Телефон

В) Магнитофон

4. В сцене пира в царских палатах на столе стоит необычное блюдо, которое удивляет гостей. Что это?



А) Икра заморская, баклажанная

Б) Пельмени сибирские

В) Салат оливье

5. Какой предмет пытается достать Шурик?

А) Алебарда

Б) Сковородка

В) Метла





Правильные ответы

Б) Машина времени

А) Пачка сигарет

Б) Телефон

А) Икра заморская, баклажанная

А) Алебарда

Оценка:

Угадали все 5 ответов — вы настоящий знаток «Иван Васильевич меняет профессию»! Пора пересмотреть фильм и устроить пир с «икрой заморской»!

1 ошибка — отличный результат, вы почти на царском уровне!

Больше 1 ошибки — кажется, пора освежить воспоминания и пересмотреть эту комедию!

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