Вдовец Шепелев спустя годы повел невесту в ЗАГС – как развивались отношения звездной пары

Телеведущий Дмитрий Шепелев, вдовец известной певицы Жанны Фриске, совершил важный шаг в своей жизни.

После долгих лет совместной жизни с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой пара решила узаконить свои отношения, подав заявление в ЗАГС. Этот шаг стал символом новой главы их совместной истории.

История любви

Дмитрий и Екатерина познакомились шесть лет назад. Их отношения развивались постепенно, основанные на взаимопонимании и поддержке. Оба партнера уже имели детей от предыдущих браков, что добавляло сложности, но также и укрепляло их связь. В настоящее время они воспитывают троих детей: сына Тихона, дочку Екатерины Ладу и сына Платона, который является ребенком Дмитрия и покойной Жанны Фриске. Совместное родительство стало основой для их крепкой семьи.

Официальный статус

Несмотря на то что пара вместе уже девять лет, до недавнего времени они не имели официального статуса, отмечает женский журнал Клео.ру. Дмитрий неоднократно делал намеки на готовность к новому браку, но только сейчас решился на этот серьезный шаг. Пара подала заявление в ЗАГС и выбрала осень для своей свадьбы, что говорит о том, что они готовы к новому этапу в своей жизни.

Подготовка к свадьбе

Сейчас Дмитрий и Екатерина активно готовятся к свадьбе. Они обсуждают детали церемонии, выбирают место и планируют праздничное торжество. После свадьбы влюбленные мечтают отправиться в романтическое путешествие, где они хотят встретиться с китами. Это желание символизирует их стремление к новым впечатлениям и совместным приключениям.

Воспитание детей и сложные отношения

После трагического ухода Жанны Фриске Дмитрий сосредоточился на воспитании сына Платона. Он стал для него не только отцом, но и опорой в трудные времена. Однако отношения с семьей Жанны остаются напряженными. Платон не общается с родственниками по материнской линии, что вызывает определенные сложности. Тем не менее, мама певицы выразила надежду на восстановление связи с внуком в будущем.