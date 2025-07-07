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Тест: угадайте самые странные фильмы из СССР по одному кадру

Тест: угадайте самые странные фильмы из СССР по одному кадру
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Советский кинематограф известен своими мощными драмами, комедиями и военными эпосами. Однако в последние годы существования СССР появились картины, которые выходили за привычные рамки и привносили новые идеи и сюжеты в киноискусство.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Покаяние"

Б) "Чиора"

В) "Древо желания"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Семь криков в океане"

Б) "Лиловый шар"

В) "Крик дельфина"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Бумажные глаза Пришвина"

Б) "Петроградские гавроши"

В) "Клетка для канареек"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Праздник нептуна"

Б) "Фонтан"

В) "Город зеро"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Парад планет"

Б) "Случайный вальс"

В) "Жена керосинщика"

Правильные ответы:

1. — А) "Покаяние"

2. — В) "Крик дельфина"

3. — А) "Бумажные глаза Пришвина"

4. — Б) "Фонтан"

5. — Б) "Случайный вальс"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!

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7 июля 2025, 10:15
Кадр из кино СССР
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