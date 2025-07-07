Тест: угадайте самые странные фильмы из СССР по одному кадру

Ушел из жизни выдающийся тренер – мир застал последний свисток легенды

Мир лишился гиганта, чья страсть сформировала великую игру. Этот человек не просто играл или тренировал – он переосмыслил футбол, оставив неизгладимый след на полях. Возможно, вы болели за его команды или ощутили влияние его идей, даже не зная его имени. Сегодня мы прощаемся с первопроходцем, чья жизнь была симфонией преданности, упорства и любви к спорту. Тренерская одиссея Гордон Гарольд Джаго, родившийся 22 октября 1932 года в Попларе, Лондон, был больше, чем футболист или тренер — он был новатором.