Тест: угадайте самые странные фильмы из СССР по одному кадру

1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Покаяние"
Б) "Чиора"
В) "Древо желания"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Семь криков в океане"
Б) "Лиловый шар"
В) "Крик дельфина"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Бумажные глаза Пришвина"
Б) "Петроградские гавроши"
В) "Клетка для канареек"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Праздник нептуна"
Б) "Фонтан"
В) "Город зеро"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Парад планет"
Б) "Случайный вальс"
В) "Жена керосинщика"
Правильные ответы:
1. — А) "Покаяние"
2. — В) "Крик дельфина"
3. — А) "Бумажные глаза Пришвина"
4. — Б) "Фонтан"
5. — Б) "Случайный вальс"
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