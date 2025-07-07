Мир спорта понес тяжелую утрату: 6 июля 2025 года, за день до своего 72-летия, ушел из жизни выдающийся мастер. Он проиграл свою последнюю битву с раком, оставив после себя яркий след в истории.

Ранние годы: от колючей проволоки к славе

Родившийся 21 апреля 1953 года в Линвуде, штат Калифорния, Эд Фиори проиграл еще мальчишкой пробирался через забор из колючей проволоки, чтобы оттачивать удары на поле с девятью лунками. Эта страсть привела его в Университет Хьюстона, где он играл за университетскую команду по гольфу. В 1977 году Фиори стал профессионалом, а уже в 1978-м присоединился к PGA Tour, начав свой путь к вершинам.

Карьера: триумфы и борьба с легендой

За свою карьеру Эд Фиори одержал четыре победы на турнирах PGA Tour, начиная с Southern Open 1979 года и заканчивая Quad City Classic 1996 года. Последний триумф стал особенно памятным: Фиори обошел молодого Тайгера Вудса, не позволив ему завоевать первый титул PGA Tour. Это был один из редких случаев, когда Вудс, лидировавший после 54 лунок, не смог финишировать первым. Победа в Quad City отложила планы Фиори уйти из гольфа и стать капитаном чартерной лодки, подарив миру ещё несколько лет его мастерства.

Среди других значимых достижений — победа на Bob Hope Desert Classic 1982 года и Western Open 1981 года. Фиори также блистал в плей-офф, дважды выигрывая с берди на дополнительных лунках. Его единственная победа в Champions Tour лишь укрепила его репутацию как мастера своего дела.

Личная жизнь и борьба

Эд Фиори столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем из-за лишнего веса, что привело к операции по сращению позвоночника в 2005 году. Несмотря на это, он оставался верен гольфу и жил в Шугар-Ленде, пригороде Хьюстона, штат Техас, где его уважали как спортсмена и человека.

Достижения

Southern Open 1979: −14, плей-офф (обыграл Тома Вайскопфа).

Western Open 1981: −11, победа с отрывом в 4 удара.

Bob Hope Desert Classic 1982: −25, плей-офф (обыграл Тома Кайта).

Quad City Classic 1996: −12, победа с отрывом в 2 удара.

MasterCard Classic 2004 (Champions Tour): −6, плей-офф (обыграл Грэма Марша).

Другие победы: Southern California Open 1981, Jerry Ford Invitational 1984.

Фатальный июль: рок дня рождения

Существует поверье, что неделя до и после дня рождения — время, когда человек особенно уязвим. Усталость, болезни или даже трагедии нередко приходят в этот период. Эд Фиори стал ещё одной жертвой этой роковой закономерности, уйдя из жизни накануне своего 72-летия. Его уход перекликается с недавней потерей Луиша Жардима, португальского музыканта, чье сердце остановилось в день 75-летия. Как и музыка Жардима, игра Фиори останется в сердцах поклонников навсегда.

Эдвард Рэй Фиори был не просто гольфистом — он был символом упорства, таланта и стойкости. Его победы над лучшими игроками мира, включая Тайгера Вудса, навсегда вписаны в анналы гольфа. Сегодня, когда небеса плачут по еще одной ушедшей легенде, мы вспоминаем его не только за мастерство, но и за вдохновение, которое он дарил.