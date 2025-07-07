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Понедельник 7 июля

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Не стало двукратного чемпиона России по боксу – мир спорта понес еще одну тяжелую потерю

Не стало двукратного чемпиона России по боксу – мир спорта понес еще одну тяжелую потерю
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Мир бокса понес тяжелую утрату. В возрасте 54 лет ушел из жизни Сергей Башкиров, известный под прозвищем Сибирский Тайсон.

Двукратный чемпион России оставил яркий след в истории спорта, и его уход стал большим ударом для многих. Об этом сообщила команда клуба профессионального бокса "Крепость" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Борьба за жизнь

Сергей Башкиров последние годы своей жизни боролся с серьезным заболеванием. Несмотря на две успешные операции и 24 сеанса лучевой терапии, организм спортсмена не смог справиться с такой нагрузкой. Эта борьба с болезнью стала настоящим испытанием как для самого Башкирова, так и для его близких.

Путь к успеху

Сергей Башкиров родился в 1971 году в Игарке. Его спортивная карьера началась в Новосибирске, где он служил в спортивной роте и стал финалистом чемпионата Вооружённых сил СССР. В дальнейшем он присоединился к клубу "Динамо", где завоевал шесть титулов чемпиона ЦС ВФСО и дважды становился чемпионом России. В 2001 году он добился значительного успеха, став интерконтинентальным чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации.

Спортивные достижения боксера

1. Чемпион России по боксу (дважды)

2. Интерконтинентальный чемпион по боксу среди версии IBF

3. 6-кратный чемпион ЦС ВФСО "Динамо"

Память о выдающемся спортсмене

Знакомые и коллеги вспоминают Сергея как выдающегося боксера и верного друга. Его трудолюбие и преданность спорту вдохновляли многих. Даже после завершения карьеры он продолжал передавать свои знания и опыт молодым спортсменам, активно тренируя ребят и поддерживая их на пути к успеху. Прощание с Сибирским Тайсоном состоится 8 июля в Новосибирске, где все желающие смогут отдать дань уважения великому спортсмену.

Параллели с другими потерями в спорте

Трагическая новость о смерти Сергея Башкирова пришла на фоне других печальных событий в мире спорта. Так, недавно безвременно ушел 28-летний футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота в результате ДТП в Испании. Эти потери напоминают нам о том, как хрупка жизнь и как важно ценить каждый момент.

Уход Сергея Башкирова оставила глубокий след в сердцах его близких, друзей и поклонников бокса. Его достижения и вклад в спорт будут жить в памяти людей, а его история вдохновит будущие поколения спортсменов. Прощание с Сибирским Тайсоном станет не только моментом горечи, но и возможностью вспомнить о его жизненном пути и значении, которое он оставил после себя.

Шоу-бизнес в Telegram

7 июля 2025, 08:47
Фото: Freepik
Клуб профессионального бокса "Крепость"✓ Надежный источник

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