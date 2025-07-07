ТЕСТ: угадайте любимый советский фильм по теплому кадру с самоваром

1.
А. "Женитьба Бальзаминова";
Б. "Екатерина Воронина";
В. "Отчий дом".
2.
А. "Дача";
Б. "Отпуск за свой счет";
В. "Живая вода".
3.
А. "Полынь – горькая трава";
Б. "Весна на Заречной улице";
В. "Москва слезам не верит".
4.
А. "Трижды о любви";
Б. "Золотой теленок";
В. "12 стульев".
5.
А. "Сказание о земле Сибирской";
Б. "Берегите женщин";
В. "Ищите женщин".
6.
А. Там, на неведомых дорожках";
Б. "Снежная королева";
В. "Царевич Проша".
7.
А. "Неуловимые мстители";
Б. "Легкая жизнь";
В. "Мордашка".
ОТВЕТЫ
1. А. "Женитьба Бальзаминова";
2. А. "Дача";
3. В. "Москва слезам не верит";
4. В. "12 стульев";
5. А. "Сказание о земле Сибирской";
6. В. "Царевич Проша";
7. А. "Неуловимые мстители".