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Понедельник 7 июля

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ТЕСТ: угадайте любимый советский фильм по теплому кадру с самоваром

ТЕСТ: угадайте любимый советский фильм по теплому кадру с самоваром
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"У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно", – пели когда Леонид Утесов и Петр Лещенко. Самовар часто появляется в кадрах советских фильмов. Давайте вспомним эти теплые кадры при помощи простого теста.

1. Фото: кадр из фильма

А. "Женитьба Бальзаминова";

Б. "Екатерина Воронина";

В. "Отчий дом".

2. Фото: кадр из фильма

А. "Дача";

Б. "Отпуск за свой счет";

В. "Живая вода".

3. Фото: кадр из фильма

А. "Полынь – горькая трава";

Б. "Весна на Заречной улице";

В. "Москва слезам не верит".

4.Фото: кадр из фильма

А. "Трижды о любви";

Б. "Золотой теленок";

В. "12 стульев".

5. Фото: кадр из фильма

А. "Сказание о земле Сибирской";

Б. "Берегите женщин";

В. "Ищите женщин".

6. Фото: кадр из фильма

А. Там, на неведомых дорожках";

Б. "Снежная королева";

В. "Царевич Проша".

7. Фото: кадр из фильма

А. "Неуловимые мстители";

Б. "Легкая жизнь";

В. "Мордашка".


ОТВЕТЫ

1. А. "Женитьба Бальзаминова";

2. А. "Дача";

3. В. "Москва слезам не верит";

4. В. "12 стульев";

5. А. "Сказание о земле Сибирской";

6. В. "Царевич Проша";

7. А. "Неуловимые мстители".

Шоу-бизнес в Telegram

7 июля 2025, 11:53
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ для профи: угадайте советский фильм по культовым автомобилям на экране

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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