ТЕСТ: угадайте любимый советский фильм по теплому кадру с самоваром

Почему он тебя не слышит? Секреты мужского мозга и как достучаться до любимого

Сколько раз вы сталкивались с ситуацией, когда ваш мужчина, кажется, совершенно не воспринимает ваши слова? Вы подробно объясняете свои мысли, стараетесь донести важную информацию, а в ответ получаете лишь удивленное: "Я этого не помню!" или "Ты мне не говорила!". Это может вызывать раздражение и даже обиду, ведь кажется, что он просто не хочет вас слушать. Психологи и ученые уверяют: дело не всегда в невнимании или равнодушии. Зачастую причина кроется в особенностях работы мужского мозга и различиях в восприятии информации между мужчинами и женщинами. Почему он вас не слышит: основные причиныМужчины и женщины по-разному воспринимают и обрабатывают информацию.