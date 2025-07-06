Плачут небеса: любимый народом музыкант неожиданно ушел в мир иной прямо в день рождения

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Воскресенье 6 июля

20:14Плачут небеса: любимый народом музыкант неожиданно ушел в мир иной прямо в день рождения 16:44В России появился новый уникальный десерт – после него дубайский шоколад покажется ерундой 15:49Владимир Киселев рассказал о критике власти и оценил песню SHAMAN 14:49"Она поменяет фамилию": Лариса Долина гордится успехами талантливой внучки. 13:16Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по 1 кадру с коровой 10:09Что нельзя делать 6 июля, в день Аграфены Купальницы, чтобы не подвергнуть себя опасности 06:51Не стало выдающегося профессора – его дар спас тысячи пациентов по всему миру 00:14Мудрец Омар Хайям рассказал, какой мужчина не способен пойти на измену 16:48Тест: угадайте кино из СССР по кадру со стильным светильником 13:38Как создавался уникальный фильм "Сказка странствий" – прорывному фильму из СССР нет аналогов 12:26Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля 10:25Тест: угадайте советский фильм по герою с разбитым сердцем 06:43Ушел из жизни легендарный полярник – вся страна прощается с почетным гражданином 03:16Мудрейший Омар Хайям рассказал, в чем заключается природа женской подлости и лжи 00:28Что нельзя делать 5 июля, в Евсеев день, чтобы сохранить семейное счастье 18:06Ушел из жизни великий русский художник – страна потеряла еще одного гениального творца 17:46Такая диета меняет мозг за 3 недели: улучшает память и кровоснабжение 16:19Мир скорбит: ушел из жизни гений струн, покоривший рок-сцены Европы 15:08ИИ захватывает умы: угроза Альцгеймера из-за "лени" мозга в эпоху чат-ботов 14:09"Я тот еще оболтус!": звезда "Голоса" и "Маски" Akmal' рассказал о гонорарах, драке и свадьбе 13:05Костенко пострадала от действий мошенников – как не повторить ее ошибки 13:02Прощание с легендой: ушел из жизни легендарный спортсмен 12:43Народная команда в смятении: Станкович отстраняет игроков, Барко на выходе, а правый защитник – все еще мечта 12:14Скорбь на трассе: мир прощается с юной звездой мотогонок 11:24Уход легендарного футболиста стал ударом для всех – его вклад в спорт запомнят навсегда 11:04В кинопарке "Москино" в выходные можно посетить лекции, концерты и спектакли 10:33Мир потерял Голливудскую звезду: скоропостижно ушел из жизни легендарный актер 06:46Тест: угадайте культовые мультфильмы из СССР по кадру со змеей 03:40Мудрейший Омар Хайям дал ценный совет лжецам – покажите это своим завравшимся знакомым 00:12Что нельзя делать 4 июля, в Ульянов день, чтобы избежать развода 20:17Если собрались в отпуск, не забудьте взять это с собой 19:08Открытие фонтана и скульптуры Граф Орлов в честь 255-летия победы русского флота в Чесменском сражении 18:49Трагедия в Калининграде: лодка Павла Воли пошла ко дну 17:28Вы удивитесь: известный врач назвал причины дневной сонливости 17:21"Вынуждена всю жизнь": главный хитмейкер страны раскрыл секрет Лолиты 16:22Тест: угадайте фильм с героем СССР по галстуку и шарфу 15:44Не стало молодого футболиста сборной – мир потерял еще одну яркую звезду спорта 15:18Всего одна фраза Достоевского, которая заставит вас пересмотреть отношение к человеку – задумайтесь 14:42В Москве отремонтировали почти 300 домов с пилястрами по индивидуальным проектам 14:36Утрата гениальности: мир прощается с выдающимся писателем 13:51Тайны природы: что народные приметы июля расскажут об осени и зиме 13:47Не стало популярного радиоведущего – страна потеряла голос целого поколения 12:53Тест: угадайте названия советских фильмов о роботах по 1 кадру 12:38Любителей игровых видов спорта приглашают на площадки "Лета в Москве" 12:24Звезды хайпа в Сочи: Серябкина в шубе довела до исступления отдыхающих на курорте в июле 12:12В Москве провели 33 окружных семейных фестиваля за июнь 11:46Москвичи помогают преображать парки столицы с помощью платформы "Город идей" 11:09"Я не хочу неприятностей": 90-летний отец серьезно поговорил с Агутиным 10:57Страна оплакивает звезду сериала "Каменская" – мир кино и театра понес тяжелую потерю 10:32На Патриарших прудах начался фестиваль "Театральный бульвар"
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Плачут небеса: любимый народом музыкант неожиданно ушел в мир иной прямо в день рождения

Плачут небеса: любимый народом музыкант неожиданно ушел в мир иной прямо в день рождения
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Считается, что время за неделю до и через неделю после дня рождения наиболее опасно для человека. В это время обычно остро ощущается усталость, ощущение безысходности, а то возникает и болезнь. И процент того, что именно в это время человек расстается с жизнью, очень велик. Вот – очередная потеря.

Тина Тернер, Джордж Майкл, Дэвид Боуи – этих легендарных музыкантов уже давно нет на земле. Но их музыка жива. Их песни продолжают звучать. Их помнят, любят, ценят. А это – высшая награда для любого музыканта.

Будут, конечно, помнить и Луиса Жардима. Музыкант, продюсер и композитор, автор киномузыки, он был востребованным перкуссионистом-сессионщиком. Луис работал в студии и концертировал со многими мировыми звездами, в том числе с названными выше Тернер, Майклом и Боуи. 4 июля, прямо в день своего 75-летия исполнителя, его сердце остановилось. Огромная потеря для мира музыки! Причина кончины кумира миллионов будет известна позже. "Министр культуры, молодежи и спорта Португалии Маргарита Балсейру Лопеш в социальной сети написала: "Нас неожиданно покинул музыкант и продюсер Луиш Жардим. Ушел из жизни талантливый, многогранный и харизматичный человек". Сегодня плачут небеса!..

НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ МУЗЫКАНТА

Луис Альберто Фигейра Гонсалвеш Жардим родился на острове Мадейра (автономный регион Португалии).

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУИСА ЖАРДИМА:

– Работал с продюсером Тревором Хорном;

– Музыка Жардима звучит в лентах "Человек дождя", "Рыбка по имени Ванда", "Гладиатор", "Ультиматум Борна";

– Был участником группы Demónios Negro в 1960-х.;

– При его участии состоялся дебют ABC The Lexicon Of Love в 1981/82 годах, она работал с Seal и над альбомом Грейс Джонс Slave to the Rhythm;

– Выступления с сэром Полом Маккартни, Шер, Бьорк, Дuran Duran;

– Участвовал в португальской версии Pop Idol у нас (его российский аналог "Народный артист" выходил на телеканале "Россия-1" с 2003 по 2006 годы) и других музыкальных шоу талантов на португальских телеканалах. Был судьей в Uma Canção Para Ti – шоу талантов для молодежи.

КТО ИЗ ЗВЕЗД СКОНЧАЛСЯ ПРЯМО В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:

– Актер Никита Емшанов, известный по фильму "Легенда №17" (29 лет);

– Актер Владимир Земляникин, известный по картине "Аттестат зрелости" (83 года);

– Актриса Ингрид Бергман, снимавшаяся в "Касабланке" (67 лет);

– Актер Мори Чайкин из фильма "Близнецы" (61 год);

– Актриса Грэйс Бредли из фильма "Большое радиовещание" ( 97 лет).

Шоу-бизнес в Telegram

6 июля 2025, 20:14
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бокерия, Михалкова, Цой, Малахов и другие звезды прощаются у гроба с Церетели

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Фото: Феликс Грозданов
Фото: Феликс Грозданов
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