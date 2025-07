Плачут небеса: любимый народом музыкант неожиданно ушел в мир иной прямо в день рождения

Считается, что время за неделю до и через неделю после дня рождения наиболее опасно для человека. В это время обычно остро ощущается усталость, ощущение безысходности, а то возникает и болезнь. И процент того, что именно в это время человек расстается с жизнью, очень велик. Вот – очередная потеря.

Тина Тернер, Джордж Майкл, Дэвид Боуи – этих легендарных музыкантов уже давно нет на земле. Но их музыка жива. Их песни продолжают звучать. Их помнят, любят, ценят. А это – высшая награда для любого музыканта.

Будут, конечно, помнить и Луиса Жардима. Музыкант, продюсер и композитор, автор киномузыки, он был востребованным перкуссионистом-сессионщиком. Луис работал в студии и концертировал со многими мировыми звездами, в том числе с названными выше Тернер, Майклом и Боуи. 4 июля, прямо в день своего 75-летия исполнителя, его сердце остановилось. Огромная потеря для мира музыки! Причина кончины кумира миллионов будет известна позже. "Министр культуры, молодежи и спорта Португалии Маргарита Балсейру Лопеш в социальной сети написала: "Нас неожиданно покинул музыкант и продюсер Луиш Жардим. Ушел из жизни талантливый, многогранный и харизматичный человек". Сегодня плачут небеса!..

НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ МУЗЫКАНТА

Луис Альберто Фигейра Гонсалвеш Жардим родился на острове Мадейра (автономный регион Португалии).

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУИСА ЖАРДИМА:

– Работал с продюсером Тревором Хорном;

– Музыка Жардима звучит в лентах "Человек дождя", "Рыбка по имени Ванда", "Гладиатор", "Ультиматум Борна";

– Был участником группы Demónios Negro в 1960-х.;

– При его участии состоялся дебют ABC The Lexicon Of Love в 1981/82 годах, она работал с Seal и над альбомом Грейс Джонс Slave to the Rhythm;

– Выступления с сэром Полом Маккартни, Шер, Бьорк, Дuran Duran;

– Участвовал в португальской версии Pop Idol у нас (его российский аналог "Народный артист" выходил на телеканале "Россия-1" с 2003 по 2006 годы) и других музыкальных шоу талантов на португальских телеканалах. Был судьей в Uma Canção Para Ti – шоу талантов для молодежи.

КТО ИЗ ЗВЕЗД СКОНЧАЛСЯ ПРЯМО В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:

– Актер Никита Емшанов, известный по фильму "Легенда №17" (29 лет);

– Актер Владимир Земляникин, известный по картине "Аттестат зрелости" (83 года);

– Актриса Ингрид Бергман, снимавшаяся в "Касабланке" (67 лет);

– Актер Мори Чайкин из фильма "Близнецы" (61 год);

– Актриса Грэйс Бредли из фильма "Большое радиовещание" ( 97 лет).