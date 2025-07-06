"Она поменяет фамилию": Лариса Долина гордится успехами талантливой внучки.

В Сочи продолжается VI семейный образовательный форум Леонида Агутина. В его рамках состоялась презентация музыкальной академии Ларисы Долиной, куда мечтают попасть на учебу будущие эстрадные звезды. С Народной артисткой России встретился корреспондент "Дни.ру".

На курорт Красная поляна в Сочи Лариса Долина приехала со всей всей семьей – с дочерью Ангелиной, которая заведует внешними связями в академии, и с внучкой Александрой.

"Саша очень хорошо учится – одна из лучших в классе, – гордится внучкой певица. – Ей дается все легко – она хотя и приходит из школы, где у нее в день по 9-10 уроков, уставшая, но всегда веселая. Она любит учиться, ей это нравится".

Школа у внучки Долино творческая – с актерским и музыкальным уклоном. "Саша с первого класса изучает актерское мастерство, – рассказала Лариса Долина. – Сейчас она перешла в восьмой класс, а в будущем, наверное, из нее получится синтезированная артистка".

Но детям их внукам творческих людей приходится обычно несладко – к ним приковано повышенное внимание, их оценивают по высшей шкале, их сравнивают со знаменитыми родственниками. "Если ей мое имя будет мешать, она поменяет фамилию – никаких проблем", – заверила Лариса Долина.

Стоит заметить, что сама исполнительница меняла фамилию несколько раз – от рождения была Кудельман, в первом браке стала Миончинской. А фамилию Долина певица взяла от бабушки, когда начала эстрадную карьеру.