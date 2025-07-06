Владимир Киселев рассказал о критике власти и оценил песню SHAMAN

Владимир Киселев – один из самых авторитетных медиаменеджеров страны. Но известен он не только радиостанциями, телеканалами, концертами, премиями, фестивалями, концертами, но и смелостью высказываний. Он критикует и сильных мира сего, и звезд, не взирая на их статус, положение и регалии. Корреспондент "Дни.ру" расспросил Киселева о его позиции.

Сегодня внимание приковано к вашему телеграм-каналу "Барабан Киселева". Там вы высказываетесь, что называется, без купюр, прямым текстом. Это потому, что интервью, которые вы даете, часто цензурируют, не выпускают, вырезают важные моменты?

Никому не позволительно вырезать мои мысли и слова из уже финализированного текста. Цензура – это прерогатива государства. А если в нашей стране еще существует честная журналистика, я открыт для интервью.

Даже власть имущие часто становятся предметом вашей критики. Да что там говорить – кто-то даже обвиняет вас в критике Кремля!

Я не прораб и не строитель, чтобы обсуждать кладку камня в стены Казанского и Нижегородского Кремлей, цвет стен, ширину проходов. Это удел профессионалов, коим я в строительстве Кремля не являюсь.

Складывается мнение, что и артистов вы ругаете через одного. А есть хоть кто-то, кто вам симпатичен? Какие песни вы сами слушаете?

Мне нравится совместная композиция Григория Лепса, Юрия и Владимира Киселевых (сыновья Владимира Киселева – Прим. ред.) "Огонь и вода", нравится песня Юры и Мота "На моральных". Люблю хит Люси Чеботиной "Солнце Монако", песни Radio Tapok. И, что скрывать, очень качественная композиция "Встанем" (написал ее SHAMAN – Прим. ред.).