В России появился новый уникальный десерт – после него дубайский шоколад покажется ерундой

В последние годы мир кондитерских изделий прошел через множество трендов. Один из ни – дубайский шоколад.

С момента своего появления летом 2024 года он завоевал популярность благодаря уникальному вкусу и высокому качеству. Однако, как это часто бывает в индустрии, на смену одному тренду приходит другой. И вот на российском рынке появился новый десерт, который уже успел привлечь внимание гурманов.

Дубайский шоколад: краткий обзор

Дубайский шоколад, известный своей начинкой из фисташковой пасты, стал настоящим хитом. Плитки этого лакомства продаются в Объединенных Арабских Эмиратах и стали символом роскоши и высокого качества. Однако, несмотря на свою популярность, цена на дубайский шоколад не всегда доступна для широкой аудитории. Например, плитка от турецкой компании Bolce стоит около 499 рублей.

Как отличить оригинал:

У оригинального дубайского шоколада, как правило, яркий аромат какао без посторонних примесей.

Проверьте штрих-код и маркировку.

Подделки могут иметь резкий запах химических добавок или пластилиновую текстуру.

Появление нового десерта

На фоне снижения интереса к дубайскому шоколаду в России на горизонте появился новый игрок — шоколад «Волосы ангела» (Angel Hair). Этот десерт был замечен авторами телеграм-канала «Продукт Медиа» и уже доступен в магазинах SPAR. Плитка белого шоколада с розовой глазурью и начинкой из фисташковой пасты и пишмание (турецкой сладости) привлекает внимание своим необычным сочетанием вкусов.

Вопрос цены?

Цена на "Волосы ангела" значительно выше, чем на дубайский шоколад. Если плитка Dubai Chocolate стоит 499 рублей, то Angel Hair обойдется покупателю в 1399 рублей — почти в три раза дороже. Несмотря на это, новый десерт уже успел завоевать популярность среди покупателей, что говорит о высоком интересе к уникальным сладостям.

Что стоит за новым трендом?

По словам экспертов, "Волосы ангела" стали "самым обсуждаемым десертом" на российском рынке. Кондитеры отмечают гармоничное сочетание сладости пишмание и орехового послевкусия от фисташковой пасты. Основные ингредиенты поставляются из Турции, что добавляет дополнительную ценность этому лакомству.

Будущее нового десерта

Сейчас "Волосы ангела" находятся на пике популярности, но как долго продлится этот тренд? В кондитерской индустрии нередко наблюдаются быстрые изменения: одни десерты приходят на смену другим. Возможно, "Волосы ангела" станут новой модной тенденцией, или же вскоре уступят место следующему сладкому хиту.