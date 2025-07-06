Не стало выдающегося профессора – его дар спас тысячи пациентов по всему миру

Мир науки и медицины узнал об уходе профессора Зелига Эшхара, одного из самых выдающихся иммунологов современности.

Его достижения в области генной инженерии и иммунотерапии рака спасли жизни тысяч пациентов по всему миру. Профессор Эшхар ушел из жизни в возрасте 84 лет, оставив после себя наследие, которое будет жить в сердцах тех, кто его знал и тех, кто получил шанс на жизнь благодаря его трудам.

Ранние годы и образование

Зелиг Эшхар родился в 1941 году в семье репатриантов из Польши и провел свое детство в Реховоте. С юных лет он проявлял интерес к биологии, что предопределило его дальнейшую карьеру. После службы в частях «Нахаль» и работы на пасеке в киббуце Яд Мордехай, он решил посвятить свою жизнь науке. Эшхар начал обучение на факультете сельского хозяйства в Реховоте, затем перевелся на биологическое отделение в Иерусалиме и продолжил магистратуру по биохимии в Еврейском университете. Его докторская работа под руководством профессора Михаэля Села в институте Вейцмана была посвящена созданию антител для предотвращения отторжения трансплантатов.

Научная карьера и достижения

После завершения докторантуры Эшхар прошел стажировку в Гарварде, где работал под руководством известного иммунолога Баруха Бенасерфа. Вернувшись в Израиль, он сосредоточился на использовании иммунной системы для борьбы с раком. Его исследования привели к созданию генетически модифицированных клеток, которые способны атаковать опухоли, что стало основой для множества патентов и методов лечения.

Профессор Эшхар занимал ряд академических должностей, включая руководство отделом иммунологических исследований в институте Вейцмана и приглашенного профессора в Тель-Авивском университете. Он также был основателем научного консультативного совета ассоциации «Фарма Исраэль», где его идеи и разработки нашли практическое применение.

Личное наследие

Профессор Эшхар был не только выдающимся ученым, но и преданным семье человеком. Он оставил после себя троих детей и шесть внуков. Его жена Номи, дочь одного из основателей компании Teva, была его поддержкой на протяжении всей жизни. Эшхар всегда подчеркивал, что настоящая награда для него — это спасенные жизни пациентов.

"Пациенты, которые исцеляются, важнее любой денежной премии или славы", — говорил он.

Вклад в медицинскую науку

Медицинский центр "Ихилов" отметил, что Эшхар был одним из "отцов терапии CAR T", которая произвела революцию в лечении рака. Благодаря его усилиям Израиль стал мировым лидером в области иммунотерапии, предоставляя надежду тем пациентам, которым уже не оставалось шансов. Его работа изменила подход к лечению рака и дала новый шанс многим людям.

Профессор Зелиг Эшхар навсегда останется в памяти как человек, который посвятил свою жизнь служению науке и человечеству. Его достижения и вклад в медицину будут жить вечно, вдохновляя будущие поколения ученых и врачей. Уход этого выдающегося ученого — большая утрата для всего мира, но его наследие продолжит спасать жизни и давать надежду тем, кто в ней нуждается.