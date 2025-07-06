Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по 1 кадру с коровой

Что нельзя делать 6 июля, в день Аграфены Купальницы, чтобы не подвергнуть себя опасности

6 июля в России – день, когда верующие почитают Владимирскую икону Богородицы, одну из самых ранних сохранившихся икон. Этот образ имеет особое значение для русской истории и духовности.