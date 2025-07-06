Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по 1 кадру с коровой

1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Запомните"
Б) "Год теленка"
В) "Нежданно-негаданно"
2. Из какого советского мультфильма этот кадр?
А) "Кто пасется на лугу?"
Б) "Глупая лошадь"
В) "В порту"
3. Из какого советского мультфильма этот кадр?
А) "Как старик корову продал"
Б) "Добро пожаловать!"
В) "Корова"
4. Из какого советского мультфильма этот кадр?
А) "Мешок"
Б) "Трое из Простоквашино"
В) "Антошка"
Правильные ответы:
1. — Б) "Год теленка"
2. — А) "Кто пасется на лугу?"
3. — В) "Корова"
4. — Б) "Трое из Простоквашино"
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