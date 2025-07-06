Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по 1 кадру с коровой

Вся страна оплакивает выдающегося композитора Тесты Лодка Павла Воли пошла ко дну Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечестваНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мираНе стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечестваУшел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утратаВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата

Лента новостей

Воскресенье 6 июля

13:16Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по 1 кадру с коровой 10:09Что нельзя делать 6 июля, в день Аграфены Купальницы, чтобы не подвергнуть себя опасности 06:51Не стало выдающегося профессора – его дар спас тысячи пациентов по всему миру 00:14Мудрец Омар Хайям рассказал, какой мужчина не способен пойти на измену 16:48Тест: угадайте кино из СССР по кадру со стильным светильником 13:38Как создавался уникальный фильм "Сказка странствий" – прорывному фильму из СССР нет аналогов 12:26Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля 10:25Тест: угадайте советский фильм по герою с разбитым сердцем 06:43Ушел из жизни легендарный полярник – вся страна прощается с почетным гражданином 03:16Мудрейший Омар Хайям рассказал, в чем заключается природа женской подлости и лжи 00:28Что нельзя делать 5 июля, в Евсеев день, чтобы сохранить семейное счастье 18:06Ушел из жизни великий русский художник – страна потеряла еще одного гениального творца 17:46Такая диета меняет мозг за 3 недели: улучшает память и кровоснабжение 16:19Мир скорбит: ушел из жизни гений струн, покоривший рок-сцены Европы 15:08ИИ захватывает умы: угроза Альцгеймера из-за "лени" мозга в эпоху чат-ботов 14:09"Я тот еще оболтус!": звезда "Голоса" и "Маски" Akmal' рассказал о гонорарах, драке и свадьбе 13:05Костенко пострадала от действий мошенников – как не повторить ее ошибки 13:02Прощание с легендой: ушел из жизни легендарный спортсмен 12:43Народная команда в смятении: Станкович отстраняет игроков, Барко на выходе, а правый защитник – все еще мечта 12:14Скорбь на трассе: мир прощается с юной звездой мотогонок 11:24Уход легендарного футболиста стал ударом для всех – его вклад в спорт запомнят навсегда 11:04В кинопарке "Москино" в выходные можно посетить лекции, концерты и спектакли 10:33Мир потерял Голливудскую звезду: скоропостижно ушел из жизни легендарный актер 06:46Тест: угадайте культовые мультфильмы из СССР по кадру со змеей 03:40Мудрейший Омар Хайям дал ценный совет лжецам – покажите это своим завравшимся знакомым 00:12Что нельзя делать 4 июля, в Ульянов день, чтобы избежать развода 20:17Если собрались в отпуск, не забудьте взять это с собой 19:08Открытие фонтана и скульптуры Граф Орлов в честь 255-летия победы русского флота в Чесменском сражении 18:49Трагедия в Калининграде: лодка Павла Воли пошла ко дну 17:28Вы удивитесь: известный врач назвал причины дневной сонливости 17:21"Вынуждена всю жизнь": главный хитмейкер страны раскрыл секрет Лолиты 16:22Тест: угадайте фильм с героем СССР по галстуку и шарфу 15:44Не стало молодого футболиста сборной – мир потерял еще одну яркую звезду спорта 15:18Всего одна фраза Достоевского, которая заставит вас пересмотреть отношение к человеку – задумайтесь 14:42В Москве отремонтировали почти 300 домов с пилястрами по индивидуальным проектам 14:36Утрата гениальности: мир прощается с выдающимся писателем 13:51Тайны природы: что народные приметы июля расскажут об осени и зиме 13:47Не стало популярного радиоведущего – страна потеряла голос целого поколения 12:53Тест: угадайте названия советских фильмов о роботах по 1 кадру 12:38Любителей игровых видов спорта приглашают на площадки "Лета в Москве" 12:24Звезды хайпа в Сочи: Серябкина в шубе довела до исступления отдыхающих на курорте в июле 12:12В Москве провели 33 окружных семейных фестиваля за июнь 11:46Москвичи помогают преображать парки столицы с помощью платформы "Город идей" 11:09"Я не хочу неприятностей": 90-летний отец серьезно поговорил с Агутиным 10:57Страна оплакивает звезду сериала "Каменская" – мир кино и театра понес тяжелую потерю 10:32На Патриарших прудах начался фестиваль "Театральный бульвар" 10:21"Решение всех проблем": скульптор Потоцкий называл быстрый способ прекращения войн 09:45Художественная школа на бульваре: москвичам предлагают взять уроки живописи под открытым небом 09:15День семьи, любви и верности в Москве отметят концертами, кинопоказами, конкурсами 06:41Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по 1 кадру с коровой

Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по 1 кадру с коровой
235

Коровы занимали особое место в советской культуре, включая кино и мультфильмы. Эти добродушные животные стали символом деревенской жизни и простоты, а также источником юмора и мудрости.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Запомните"

Б) "Год теленка"

В) "Нежданно-негаданно"

2. Из какого советского мультфильма этот кадр?

А) "Кто пасется на лугу?"

Б) "Глупая лошадь"

В) "В порту"

3. Из какого советского мультфильма этот кадр?

А) "Как старик корову продал"

Б) "Добро пожаловать!"

В) "Корова"

4. Из какого советского мультфильма этот кадр?

А) "Мешок"

Б) "Трое из Простоквашино"

В) "Антошка"

Правильные ответы:

1. — Б) "Год теленка"

2. — А) "Кто пасется на лугу?"

3. — В) "Корова"

4. — Б) "Трое из Простоквашино"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!

Шоу-бизнес в Telegram

6 июля 2025, 13:16
Кадр из фильма "Журавль в небе" (1977)
Дни.ру✓ Надежный источник

Что нельзя делать 6 июля, в день Аграфены Купальницы, чтобы не подвергнуть себя опасности

Что нельзя делать 6 июля, в день Аграфены Купальницы, чтобы не подвергнуть себя опасности
6 июля в России – день, когда верующие почитают Владимирскую икону Богородицы, одну из самых ранних сохранившихся икон. Этот образ имеет особое значение для русской истории и духовности.

Не стало выдающегося профессора – его дар спас тысячи пациентов по всему миру

Не стало выдающегося профессора – его дар спас тысячи пациентов по всему миру
Мир науки и медицины узнал об уходе профессора Зелига Эшхара, одного из самых выдающихся иммунологов современности. Его достижения в области генной инженерии и иммунотерапии рака спасли жизни тысяч пациентов по всему миру.

Мудрец Омар Хайям рассказал, какой мужчина не способен пойти на измену

Мудрец Омар Хайям рассказал, какой мужчина не способен пойти на измену
Мудрость персидского поэта и философа Омара Хайяма о мужской верности продолжает оставаться актуальной в современном мире. Его взгляды на любовь и отношения проникают в суть человеческой природы, показывая, что истинная преданность не зависит от обстоятельств, а формируется на основе глубокой эмоциональной связи. Мудрость персидского поэта и философа Омара Хайяма о мужской верности продолжает оставаться актуальной в современном мире.

Тест: угадайте кино из СССР по кадру со стильным светильником

Тест: угадайте кино из СССР по кадру со стильным светильником
Советское кино оставило яркий след в истории кинематографа, и многие фильмы запомнились не только сюжетом, но и уникальной атмосферой. Советское кино оставило яркий след в истории кинематографа, и многие фильмы запомнились не только сюжетом, но и уникальной атмосферой.

Как создавался уникальный фильм "Сказка странствий" – прорывному фильму из СССР нет аналогов

Как создавался уникальный фильм "Сказка странствий" – прорывному фильму из СССР нет аналогов
Советский кинематограф оставил после себя немало шедевров. Однако есть один фильм, который выделяется на фоне остальных. Речь идет о "Сказке странствий" — философской притче, снятой в 1983 году.

Выбор читателей

04/07ПтнУшел из жизни великий русский художник – страна потеряла еще одного гениального творца 04/07ПтнМир скорбит: ушел из жизни гений струн, покоривший рок-сцены Европы 05/07СбтМудрейший Омар Хайям рассказал, в чем заключается природа женской подлости и лжи 05/07СбтТест: угадайте кино из СССР по кадру со стильным светильником 05/07СбтУшел из жизни легендарный полярник – вся страна прощается с почетным гражданином 04/07ПтнТакая диета меняет мозг за 3 недели: улучшает память и кровоснабжение