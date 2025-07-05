Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля

Середина лета – время тепла, позитива и добра. Все это подарят вам события из нашей подборки самого интересного, что есть в Москве. Аудиокниги и спектакли словно созданы для хорошего настроения!

РЕЛИЗ

Аннэтэс Рудман "Начало. Я однажды жила"

В свет вышла долгожданная аудиоверсия дебютного поэтического сборника Аннэтэс Рудман "Начало. Я однажды жила". Это событие знаменует новый этап в жизни книги, над созданием которой автор, известный издатель глянцевого журнала N-Style работала 25 лет. Сборник представляет собой искреннюю и смелую исповедальную лирику. Эти строки пронизанные личными переживаниями, эмоциональными конфликтами, размышлениями о любви, потере, поиске себя и возрождении, нашли отклик у читателей. Особенностью аудиокниги стало блестящее исполнение не только самой Аннэтэс Рудман, но и признанными мастерами слова и сцены, среди которых актриса Алена Бабенко, психолог Марк Бартон, певец Ярослав Сумишевский, музыкант Виктория Хайнак, солист легендарной группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов. Их талант и узнаваемые голоса придают стихотворениям Рудман новое звучание и невероятную глубину переживаний, позволяя слушателю полностью погрузиться в откровенный мир автора.

Уже на всех аудиоплатформах!

ТЕАТР

"Острые предметы"

В центре в чем-то даже детективного сюжета две супружеских пары переживающие не самые простые времена. Неуспешная художница убеждена, что не склонна к ревности. Самоуверенный врач думает, что свободен в выборе женщин. Хрупкая домохозяйка ищет страсти и существует в воображаемом мире. Идеалист-адвокат задает себе и своим подопечным неудобные вопросы. Вместе с героями спектакля зритель проходит через романтические, курьезные, трагические и фарсовые ситуации, пытается ответить на сложные и важные вопросы о любви и браке. Режиссер: Игорь Теплов. В ролях: Виктория Исакова, Леонид Бичевин, Ирина Старшенбаум, Артем Осипов, Андрей Мартынов и Григорий Верник.

9 июля, Театр им. Евг. Вахтагова.

FRANK

FRANK — не только имя легендарного исполнителя великих песен, но еще и английское слово, которое в переводе означает "откровенный", "искренний". Именно таким предстает перед зрителем Данила Козловский. Ведь, если задуматься, что сейчас является главным дефицитом в мире? Это положительные эмоции, искренность и честность, а если добавить к ним прекрасные и всем известные песни, отличный юмор, драматургию на вечно актуальные темы любви, дружбы, семьи, детства, тонкую режиссуру, то получается уникальная вещь!

14 июля, Театр Эстрады.

ОПЕРА

"Похождения повесы"

Тридцать пять лет назад на скромной сцене только что рожденного "Геликона" впервые зазвучала "Мавра" Стравинского – так начинался путь театра, который сегодня знает весь мир. Теперь, словно совершив полный круг жизни, "Геликон" обращается к последней опере мастера – "Похождениям повесы". Режиссер Дмитрий Бертман превращает эту притчу в пронзительную историю о том, как легко потерять себя в погоне за призрачным счастьем. О том, как опустошителен и разрушителен порок, если дать ему волю. Как важно оставаться Человеком, в любой ситуации и в любых жизненных обстоятельствах.

С 9 по 13 июля, "Геликон-опера".