Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля

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Суббота 5 июля

12:26Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля 10:25Тест: угадайте советский фильм по герою с разбитым сердцем 06:43Ушел из жизни легендарный полярник – вся страна прощается с почетным гражданином 03:16Мудрейший Омар Хайям рассказал, в чем заключается природа женской подлости и лжи 00:28Что нельзя делать 5 июля, в Евсеев день, чтобы сохранить семейное счастье 18:06Ушел из жизни великий русский художник – страна потеряла еще одного гениального творца 17:46Такая диета меняет мозг за 3 недели: улучшает память и кровоснабжение 16:19Мир скорбит: ушел из жизни гений струн, покоривший рок-сцены Европы 15:08ИИ захватывает умы: угроза Альцгеймера из-за "лени" мозга в эпоху чат-ботов 14:09"Я тот еще оболтус!": звезда "Голоса" и "Маски" Akmal' рассказал о гонорарах, драке и свадьбе 13:05Костенко пострадала от действий мошенников – как не повторить ее ошибки 13:02Прощание с легендой: ушел из жизни легендарный спортсмен 12:43Народная команда в смятении: Станкович отстраняет игроков, Барко на выходе, а правый защитник – все еще мечта 12:14Скорбь на трассе: мир прощается с юной звездой мотогонок 11:24Уход легендарного футболиста стал ударом для всех – его вклад в спорт запомнят навсегда 11:04В кинопарке "Москино" в выходные можно посетить лекции, концерты и спектакли 10:33Мир потерял Голливудскую звезду: скоропостижно ушел из жизни легендарный актер 06:46Тест: угадайте культовые мультфильмы из СССР по кадру со змеей 03:40Мудрейший Омар Хайям дал ценный совет лжецам – покажите это своим завравшимся знакомым 00:12Что нельзя делать 4 июля, в Ульянов день, чтобы избежать развода 20:17Если собрались в отпуск, не забудьте взять это с собой 19:08Открытие фонтана и скульптуры Граф Орлов в честь 255-летия победы русского флота в Чесменском сражении 18:49Трагедия в Калининграде: лодка Павла Воли пошла ко дну 17:28Вы удивитесь: известный врач назвал причины дневной сонливости 17:21"Вынуждена всю жизнь": главный хитмейкер страны раскрыл секрет Лолиты 16:22Тест: угадайте фильм с героем СССР по галстуку и шарфу 15:44Не стало молодого футболиста сборной – мир потерял еще одну яркую звезду спорта 15:18Всего одна фраза Достоевского, которая заставит вас пересмотреть отношение к человеку – задумайтесь 14:42В Москве отремонтировали почти 300 домов с пилястрами по индивидуальным проектам 14:36Утрата гениальности: мир прощается с выдающимся писателем 13:51Тайны природы: что народные приметы июля расскажут об осени и зиме 13:47Не стало популярного радиоведущего – страна потеряла голос целого поколения 12:53Тест: угадайте названия советских фильмов о роботах по 1 кадру 12:38Любителей игровых видов спорта приглашают на площадки "Лета в Москве" 12:24Звезды хайпа в Сочи: Серябкина в шубе довела до исступления отдыхающих на курорте в июле 12:12В Москве провели 33 окружных семейных фестиваля за июнь 11:46Москвичи помогают преображать парки столицы с помощью платформы "Город идей" 11:09"Я не хочу неприятностей": 90-летний отец серьезно поговорил с Агутиным 10:57Страна оплакивает звезду сериала "Каменская" – мир кино и театра понес тяжелую потерю 10:32На Патриарших прудах начался фестиваль "Театральный бульвар" 10:21"Решение всех проблем": скульптор Потоцкий называл быстрый способ прекращения войн 09:45Художественная школа на бульваре: москвичам предлагают взять уроки живописи под открытым небом 09:15День семьи, любви и верности в Москве отметят концертами, кинопоказами, конкурсами 06:41Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант 03:14Что нельзя делать 3 июля, в день памяти святого Мефодия, чтобы не испортить воспитание детей 00:17Тест: угадайте кино из СССР по женскому платью в горошек 18:24Об этом мало кто знает: как одна фраза раскрыла сюжетный поворот фильма "Матрица" 16:52Анджелина Джоли: буря в семье и надежда на старшего сына 15:44Дочь Агутина вышла замуж за иностранца и уехала из России – реакция певца и его семьи на событие 15:28На станции метро "Академическая" установили эскалаторы
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Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля
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Середина лета – время тепла, позитива и добра. Все это подарят вам события из нашей подборки самого интересного, что есть в Москве. Аудиокниги и спектакли словно созданы для хорошего настроения!

РЕЛИЗ

Аннэтэс Рудман "Начало. Я однажды жила"

В свет вышла долгожданная аудиоверсия дебютного поэтического сборника Аннэтэс Рудман "Начало. Я однажды жила". Это событие знаменует новый этап в жизни книги, над созданием которой автор, известный издатель глянцевого журнала N-Style работала 25 лет. Сборник представляет собой искреннюю и смелую исповедальную лирику. Эти строки пронизанные личными переживаниями, эмоциональными конфликтами, размышлениями о любви, потере, поиске себя и возрождении, нашли отклик у читателей. Особенностью аудиокниги стало блестящее исполнение не только самой Аннэтэс Рудман, но и признанными мастерами слова и сцены, среди которых актриса Алена Бабенко, психолог Марк Бартон, певец Ярослав Сумишевский, музыкант Виктория Хайнак, солист легендарной группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов. Их талант и узнаваемые голоса придают стихотворениям Рудман новое звучание и невероятную глубину переживаний, позволяя слушателю полностью погрузиться в откровенный мир автора.

Уже на всех аудиоплатформах!

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Острые предметы"

В центре в чем-то даже детективного сюжета две супружеских пары переживающие не самые простые времена. Неуспешная художница убеждена, что не склонна к ревности. Самоуверенный врач думает, что свободен в выборе женщин. Хрупкая домохозяйка ищет страсти и существует в воображаемом мире. Идеалист-адвокат задает себе и своим подопечным неудобные вопросы. Вместе с героями спектакля зритель проходит через романтические, курьезные, трагические и фарсовые ситуации, пытается ответить на сложные и важные вопросы о любви и браке. Режиссер: Игорь Теплов. В ролях: Виктория Исакова, Леонид Бичевин, Ирина Старшенбаум, Артем Осипов, Андрей Мартынов и Григорий Верник.

9 июля, Театр им. Евг. Вахтагова.

Фото: пресс-служба

FRANK

FRANK — не только имя легендарного исполнителя великих песен, но еще и английское слово, которое в переводе означает "откровенный", "искренний". Именно таким предстает перед зрителем Данила Козловский. Ведь, если задуматься, что сейчас является главным дефицитом в мире? Это положительные эмоции, искренность и честность, а если добавить к ним прекрасные и всем известные песни, отличный юмор, драматургию на вечно актуальные темы любви, дружбы, семьи, детства, тонкую режиссуру, то получается уникальная вещь!

14 июля, Театр Эстрады.

Фото: пресс-служба

ОПЕРА

"Похождения повесы"

Тридцать пять лет назад на скромной сцене только что рожденного "Геликона" впервые зазвучала "Мавра" Стравинского – так начинался путь театра, который сегодня знает весь мир. Теперь, словно совершив полный круг жизни, "Геликон" обращается к последней опере мастера – "Похождениям повесы". Режиссер Дмитрий Бертман превращает эту притчу в пронзительную историю о том, как легко потерять себя в погоне за призрачным счастьем. О том, как опустошителен и разрушителен порок, если дать ему волю. Как важно оставаться Человеком, в любой ситуации и в любых жизненных обстоятельствах.

С 9 по 13 июля, "Геликон-опера".

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5 июля 2025, 12:26
Фото: Дни.ру
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Фоторепортаж

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 7 июля

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / А. Стрельников
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Театра Наций/Мария Зимина
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Алексей Молчановский
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Ушел из жизни легендарный полярник – вся страна прощается с почетным гражданином
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