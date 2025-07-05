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Суббота 5 июля

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Тест: угадайте кино из СССР по кадру со стильным светильником

Тест: угадайте кино из СССР по кадру со стильным светильником
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Советское кино оставило яркий след в истории кинематографа, и многие фильмы запомнились не только сюжетом, но и уникальной атмосферой.

Советское кино оставило яркий след в истории кинематографа, и многие фильмы запомнились не только сюжетом, но и уникальной атмосферой. Одним из таких элементов, который часто выделяется на кадрах, является стильный светильник. Давайте попробуем угадать фильм по этому характерному предмету.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "Иван Васильевич меняет профессию"

В) "Служебный роман"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Девчата"

Б) "Афоня"

В) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Любовь и голуби"

Б) "Москва слезам не верит"

В) "Вокзал для двоих"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Мимино"

Б) "Не горюй!"

В) "Гараж"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Сладкая женщина"

Б) "Суета сует"

В) "Карнавал"

Правильные ответы:

1. — Б) "Иван Васильевич меняет профессию"

2. — В) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

3. — Б) "Москва слезам не верит"

4. — А) "Мимино"

5. — В) "Карнавал"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

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5 июля 2025, 16:48
Кадр из кино СССР
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