Тест: угадайте кино из СССР по кадру со стильным светильником

Мудрейший Омар Хайям рассказал, в чем заключается природа женской подлости и лжи

Слова, приписываемые великому персидскому поэту и философу Омару Хайяму вызывают множество споров и разногласий. Эти строки часто воспринимаются как резкая критика женской природы, однако для более глубокого понимания их смысла необходимо рассмотреть контекст, в котором они были произнесены. Во-первых, важно отметить, что Омар Хайям был не только поэтом, но и философом, а также выдающимся математиком.