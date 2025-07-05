Ушел из жизни легендарный полярник – вся страна прощается с почетным гражданином

Жители Ногинска оплакивают своего выдающегося земляка – Почетного гражданина города Ногинска Геннадия Ивановича Тягунова. Печальная новость об уходе деятеля была официально озвучена администрацией округа, вызвав волну скорби среди жителей.

Ранние годы и путь к полярным вершинам

Геннадий Иванович родился 6 ноября 1940 года в Ногинске. С юных лет он проявлял интерес к природе и исследованию новых горизонтов. Его трудовая биография началась на местном предприятии, где он зарекомендовал себя как ответственный и целеустремленный работник. Однако настоящим призванием для него стала Арктика — суровые и загадочные земли, которые он покорил, став профессиональным полярником.

Возвращение домой и успехи в управлении

После возвращения из полярных экспедиций Геннадий Тягунов возглавил завод "Эталон", который под его руководством стал успешным предприятием. Он не только сохранил квалифицированные кадры, но и обеспечил стабильность и процветание завода.

"Своей энергией, целеустремленностью и талантом управленца Геннадий Иванович обеспечивал стабильность и процветание предприятия, помогая тысячам жителей города трудоустроиться и обеспечить достойную жизнь семьям", — отметил председатель Совета депутатов Владимир Хватов.

Признание и награды

За свою многолетнюю работу Геннадий Иванович получил множество наград и признания от государства за личный вклад в промышленность региона. Его достижения были отмечены высокими государственными наградами, включая медали и знаки отличия. Он стал примером для подражания для многих, вдохновляя молодое поколение на достижения в различных сферах.

Наследие в истории региона

Жизнь Геннадия Ивановича была посвящена служению своему родному краю и обществу. Его вклад в социально-экономическое развитие Богородского округа оставил неизгладимый след в истории Московской области. Местные жители будут долго помнить его как человека, который не только добился успеха в своей профессии, но и щедро делился своим опытом с окружающими.

Прощание с легендой

Прощание с Геннадием Ивановичем Тягуновым пройдет 5 июля в 11 часов в Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Ногинске, расположенной на улице Гаврилы Клюева, 2. Это событие станет важной вехой для всех, кто знал и уважал этого выдающегося человека.

Ногинск потерял выдающегося гражданина, но его наследие будет жить в сердцах людей, вдохновляя будущие поколения на достижения во имя родного края.