Тест: угадайте советский фильм по герою с разбитым сердцем

В конце 70-х годов советское кино начинает активно экспериментировать с жанром мелодрамы, привнося в него свежие нотки.

В это время на экраны выходят фильмы, которые затрагивают темы любви и, в частности, безответной влюбленности. Эти картины становятся отражением переживаний подростков, впервые сталкивающихся с сложными эмоциями.

Герои этих фильмов — мальчики и девочки, которые по-разному воспринимают любовь. Для одних это светлое чувство, полное надежд, для других — источник страданий и разочарований. Важно отметить, что фильмы того времени не идеализируют любовь, а показывают ее многогранность и сложность.

Вопросы

1. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Все наоборот"

Б) "Когда я стану великаном"

В) "Не хочу быть взрослым"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Жил-был настройщик"

Б) "Учитель пения"

В) "Шла собака по роялю"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Школьный вальс"

Б) "Вам и не снилось"

В) "В моем уходе прошу винить Клаву К."

4. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Сто дней после детства"

Б) "Последнее лето детства"

В) "Из жизни отдыхающих"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Молодая жена"

Б) "Сладкая женщина"

В) "Школьный вальс"

Правильные ответы:

1. — Б) "Когда я стану великаном"

2. — В) "Шла собака по роялю"

3. — В) "В моем уходе прошу винить Клаву К."

4. — А) "Сто дней после детства"

5. — В) "Школьный вальс"

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