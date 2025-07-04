Ушел из жизни великий русский художник – страна потеряла еще одного гениального творца

Мир искусства понес тяжелую утрату – на 72-м году жизни не стало великого оренбургского художника Владимира Анатольевича Ефарицкого. Его уход оставил глубокий след в сердцах многих, кто знал и ценил его творчество.



Творческий путь

Владимир Ефарицкий был выпускником Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Он состоял в Союзе художников и за свою жизнь успел проявить себя не только как живописец, но и как театральный художник и педагог. Его работы отличались глубиной замысла и мастерством исполнения, что сделало его одним из самых заметных представителей оренбургской художественной школы.

Прощание с творцом

Коллектив Оренбургского музея изобразительных искусств выразил свои соболезнования родным и близким художника. В официальном сообщении музея было указано, что прощание с Владимиром Ефарицким состоится 5 июля в 12:30 по адресу ул. Монтажников, д. 34/3, зал № 1. Это событие собрало множество людей, которые пришли отдать дань уважения мастеру.

Воспоминания о художнике

Педагог и искусствовед Мария Петрищева поделилась своими воспоминаниями о Владимире Анатольевиче. Она описала его как простого человека с ярким мнением, который умел делать всё: от починки часов до создания мозаик и написания портретов.

"Он был открытым, к нему всегда можно было прийти, поболтать и посмеяться", — рассказала Мария.

В ее памяти остались моменты, когда они вместе с Василисой Агаповой ели борщ в его мастерской, окруженные атмосферой творчества и уюта.

Личность и наследие

Владимир Ефарицкий родился в семье священников, что отразилось на его мировосприятии. В его мастерской всегда можно было увидеть фотографии священнослужителей, лампады и кресты. Хотя его религиозность не была явной, вера в Бога была частью его жизни. У художника была дочь, которая ушла из жизни раньше него. Мария отмечает, что если существует другой мир, то Ефарицкий сейчас находится с ней.

Владимир Анатольевич Ефарицкий оставил после себя не только произведения искусства, но и множество учеников, которые продолжают его дело. Его доброта, открытость и талант навсегда останутся в памяти тех, кто знал его. "Не знаю, был ли он счастлив, но у него точно есть ученики, которые восхищаются им", — сказала Мария Петрищева. Уход художника стал утратой не только для Оренбурга, но и для всей российской культуры.