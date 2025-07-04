ИИ захватывает умы: угроза Альцгеймера из-за "лени" мозга в эпоху чат-ботов

Искусственный интеллект (ИИ) все прочнее входит в нашу жизнь. От простых голосовых помощников до сложных чат-ботов, таких как ChatGPT, эти технологии упрощают выполнение задач, экономят время и открывают новые возможности. Но за удобством скрываются вопросы: как взаимодействие с ИИ влияет на наш мозг? Ученые уже бьют тревогу, и вот почему.

Мозг как велосипед: крути педали или упадешь

Эксперимент ученых из Массачусетского технологического института (MIT) показал, что студенты, активно использующие чат-боты для выполнения учебных заданий, демонстрируют снижение когнитивной активности. Речь идет о мыслительных процессах, таких как анализ, запоминание и решение задач. Выяснилось, что у таких студентов ухудшается память. Это исследование стало тревожным сигналом: постоянное делегирование интеллектуальных задач ИИ может ослабить наш мозг.

Директор Института мозга Научного центра неврологии, академик РАН Сергей Иллариошкин, комментируя эти данные, сравнивает работу мозга с велосипедом. Пока вы активно крутите педали — мозг работает, сохраняет гибкость и способность адаптироваться. Но если вы перестаете нагружать его, полагаясь на технологии, когнитивные функции начинают угасать.

Люди, которые регулярно решают сложные задачи, дольше сохраняют ясность ума и снижают риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Когда мы передаем рутинные задачи ИИ, это может показаться освобождением от лишней нагрузки. Но, как отмечает Иллариошкин, вместо того чтобы использовать освободившееся время для творчества или саморазвития, многие проводят его в социальных сетях, что не способствует интеллектуальному росту.

Почему мозг предпочитает лениться?

Наш мозг эволюционно настроен на экономию ресурсов. Это объясняет, почему нам так легко привыкнуть к упрощению задач с помощью технологий. Чат-боты, способные мгновенно выдавать готовые ответы, становятся для мозга соблазнительной альтернативой самостоятельному мышлению. Однако такая «лень» имеет последствия.

Постоянное упрощение взаимодействия с окружающим миром снижает нейропластичность. Это способность мозга создавать новые нейронные связи и адаптироваться к изменениям. В долгосрочной перспективе это может привести к снижению IQ и даже повысить риск дегенеративных заболеваний мозга у будущих поколений.

Как сохранить здоровье мозга в эпоху ИИ?

Чтобы поддерживать мозг в тонусе, не обязательно отказываться от технологий. Достаточно найти баланс и сознательно давать своему уму нагрузку.

Регулярно занимайтесь задачами, которые требуют анализа и творчества: пишите тексты, изучайте новые языки, читайте книги или слушайте лекции. Это тренирует мозг и поддерживает его активность.

Движение улучшает кровоснабжение мозга, что необходимо для его полноценной работы. Простая прогулка на свежем воздухе в течение 40 минут может стать отличной привычкой.

Общение с людьми не только приносит радость, но и защищает мозг от дегенерации. Старайтесь поддерживать связи с друзьями, коллегами и семьей.

Искусственный интеллект — это не угроза человечеству, а инструмент, который может принести как пользу, так и вред. Все зависит от того, как мы его используем. ИИ не приведет к апокалипсису, как опасаются некоторые, но важно регулировать его применение, как это делается в других высокотехнологичных областях, таких как генная инженерия. Искусственный интеллект уже изменил нашу жизнь, и его роль будет только расти, но чтобы технологии работали на нас, а не против, важно сохранять баланс.