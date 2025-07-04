Костенко пострадала от действий мошенников – как не повторить ее ошибки

Анастасия Костенко оказалась на грани финансовой катастрофы из-за изощренной схемы телефонного мошенничества. Многодетная мать столкнулась с ситуацией, которая могла бы обернуться серьезными последствиями для ее финансовой стабильности.

Звонок, который мог стоить денег

Однажды утром Анастасия получила звонок от курьера, который сообщил о доставке цветов. Это казалось приятным сюрпризом, и она не подозревала, что за этим стоит мошенническая схема. Курьер вежливо поинтересовался, когда будет удобно привезти букет, и попросил сообщить код из СМС, который должен был прийти на телефон. Не обратив внимания на предупреждение о том, что код никому не следует сообщать, Анастасия без задней мысли назвала его.

Первые тревожные сигналы

Спустя несколько минут после разговора с "курьером" на телефон Костенко начали поступать тревожные уведомления о попытке взлома ее профиля на "Госуслугах". "Земля начала уходить из-под ног, те вообще стали ватными, в голове мозги надулись, как шары гелием", – так описала Анастасия свое состояние в тот момент. Она осознала, насколько близка к потере своих средств и личных данных, отмечает женский журнал Клео.ру.

Быстрая реакция и меры предосторожности

К счастью, Костенко быстро сориентировалась. Она немедленно изменила все пароли и активировала максимальные меры безопасности на своих аккаунтах. Анастасия также обратилась в банк для предотвращения возможных транзакций со своего счета. Однако мошенники не собирались сдаваться.

Вскоре после первого звонка Анастасия получила еще один звонок — теперь уже от "сотрудников Роспотребнадзора". Они якобы звонили, чтобы предупредить о мошенниках. Это был еще один этап хитроумной схемы обмана, которая могла запутать даже более опытных пользователей.

Предостережение для всех

Ситуация закончилась благополучно для Анастасии Костенко, но пережитое оставило у нее глубокий след. В своих социальных сетях она открыто рассказала о случившемся, чтобы предостеречь других от возможных ловушек мошенников.

Как не повторить ошибки Костенко

Не переходите по подозрительным ссылкам

Проверяйте адрес сайта

Используйте сложные пароли

Будьте осторожны в общедоступных Wi-Fi сетях

Не сообщайте личные данные. Не передавайте никому свои пароли, PIN-коды, номера карт и другую конфиденциальную информацию, даже если вам звонят или пишут якобы из банка или другой организации.

Случай Анастасии Костенко подчеркивает важность бдительности в эпоху цифровых технологий. Мошенники становятся все более изощренными, и каждый из нас может оказаться в подобной ситуации. Будьте внимательны и не забывайте проверять информацию перед тем, как делиться личными данными.