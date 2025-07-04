"Я тот еще оболтус!": звезда "Голоса" и "Маски" Akmal' рассказал о гонорарах, драке и свадьбе

В Сочи продолжается VI семейный образовательный форум Леонида Агутина. Творческие встречи, мастер-классы, лекции – здесь такая обширная программа для детей и взрослых, что только успевай. Ценность форума еще и в том, что здесь выступают кумиры подростков – те, кого любят, кому верят, за кем идут. Среди таких звезд – Akmal', звезда шоу "Голос" на Первом канале и "Маска" на НТВ. С юной звездой встретился корреспондент "Дни.ру".

Акмаль, вы рано попали на сцену – в 14 лет уже участвовали в пятом сезоне шоу "Голос. Дети" на Первом канале. Но нет ощущения, что, окунувшись в шоу-бизнес, были лишены детства?

В раннем детстве у меня было все хорошо. Я занимался футболом – после школы с удовольствием бежал в футбольную секцию, чтобы повидаться там с друзьями. Помню, как гулял с десяти утра до десяти вечера и возвращался домой весь грязный. Словом, есть что вспомнить.

А сегодня вы – кумир подростков, звезда сцены. Ваш трек "Из-за тебя" стал самым известным и цитируемым, набравшим 40 миллионов просмотров в прошлом году!

Я не чувствую и не хочу чувствовать себя звездой. Мне комфортно быть просто человеком. И хочется, чтобы моя музыка была более популярной, чем моя физиономия. Когда люди хотят со мной сфотографироваться, я чувствую себя мартышкой, фото с которой в Таиланде предлагают сделать за 50 бат.

А Александре Куртовой, о скорой свадьбе с которой вы недавно объявили, ваша музыка нравится?

Если бы не нравилась, ни за что бы не стала моей девушкой (улыбается). Сейчас мы в полной мере наслаждаемся новым статусом – жениха и невесты. Надеюсь, скоро станем мужем и женой.

Вам идет 22-й год, вы взрослый состоявшийся человек. А чье мнение или критика для вас сегодня важны?

Наверное, мамы. Она, случается, и критикует меня, и ругает. И есть за что – я ведь тот еще оболтус! Поэтому до сих пор черпаю родительское воспитание – это делать никогда не поздно.

Вы давно самостоятельно себя обеспечиваете. Первый большой гонорар на что потратили?

Мне Первый канал после участия в проекте "Голос. Дети" заплатил 100 тысяч рублей, с которых пришлось еще отдать налог. Я их отдал маме, поскольку мне в ту пору ничего не нужно было. А потом еще где-то получил деньги – 70 тысяч рублей. Тогда еще в нашей стране была марка Gucci – я пошел и купил себе их настоящую футболку с огромной надписью на груди. Но вскоре именно из-за этой футболки я подрался в школе!

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Я зачем-то надел ее на физкультуру. А там один мальчишка, который был классом старше, пристал ко мне. Мол, это настоящая? Взял меня за шиворот, посмотрел на бирку и стал стыдить, что я в "паленке" пришел в школу. Ну я ему и сломал руку. Меня, конечно, вызвали к директору. Вызывали и отца. Я объяснил ему ситуацию и папа меня поддержал: "Правильно сделал!" Хотя, конечно, бить людей и решать вопросы кулаками плохо – важно уметь разговаривать.