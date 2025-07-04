Народная команда в смятении: Станкович отстраняет игроков, Барко на выходе, а правый защитник – все еще мечта

Московский "Спартак" вступил в летнее трансферное окно с амбициями, но пока клуб сталкивается с чередой вызовов. Новые игроки, возможные уходы лидеров и затянувшиеся поиски правого защитника – все это держит болельщиков в напряжении.

Заболотный в «Спартаке»: удачный трансфер или повод для шуток?

Недавний переход 34-летнего форварда Антона Заболотного в «Спартак» вызвал неоднозначную реакцию. Для многих болельщиков и экспертов этот трансфер показался неожиданным, ведь игрок рассматривается как третий нападающий в команде. Пока Заболотный отметился лишь голом на тренировке в ворота Александра Довбни, что уже стало поводом для ироничных публикаций в социальных сетях клуба.

Этот эпизод напомнил о судьбе самого Довбни, который весь прошлый сезон провел на скамейке запасных и стал объектом мемов. Возникает вопрос: не станет ли Заболотный очередным игроком, чья роль в команде сведется к шуткам? Критики уже отмечают, что стиль игры форварда не совсем соответствует философии «Спартака», которая строится на зрелищном и комбинационном футболе. Эксперты задаются вопросом, сможет ли Заболотный адаптироваться и доказать свою состоятельность на поле.

Эсекьель Барко: на пороге ухода?

Одной из самых обсуждаемых тем в стане «Спартака» стал возможный трансфер Эсекьеля Барко в бразильский «Фламенго». Аргентинский полузащитник, по данным инсайдеров, сам стремится вернуться в Латинскую Америку, чтобы быть на виду у главного тренера сборной Аргентины перед чемпионатом мира 2026 года.

Сообщается, что «Фламенго» готовит официальное предложение в размере 14 миллионов евро, что станет возможным благодаря продаже их игрока Жерсона в «Зенит». Если сделка состоится, «Спартак» лишится одного из своих самых креативных игроков, что может серьезно повлиять на атакующий потенциал команды. Потеря Барко станет болезненным ударом для красно-белых, особенно на фоне активной перестройки состава.

Поиски правого защитника: Гомес, Ругани и бесконечная сага

Одной из главных проблем «Спартака» остается позиция правого защитника. Клуб активно ищет игрока на эту роль, но пока все попытки заканчиваются неудачей. Последним кандидатом стал Виктор Гомес из португальской «Браги». «Спартак» предложил за 25-летнего испанца 6 миллионов евро, тогда как «Брага» настаивает на сумме в 10 миллионов. Также клуб готов предложить Гомесу зарплату в 1,4–1,5 миллиона евро в год.

Этот трансфер считается приоритетным для спортивного директора Франсиса Кахигао, который лично заинтересован в подписании игрока. Но переговоры осложняются финансовыми разногласиями, и не исключено, что сделка сорвется, как это уже случалось с другими кандидатами.

Параллельно появились слухи об интересе «Спартака» к 30-летнему защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани. Но агент игрока опроверг эту информацию, заявив, что контактов с московским клубом не было. Кажется, поиски правого защитника для «Спартака» превращаются в затяжную и сложную задачу, решение которой пока не просматривается.

Перестройка состава: кто еще покинет команду?

Помимо трансферных слухов, в «Спартаке» происходят и другие изменения. Недавно клуб расстался с защитником Абеной и полузащитником Игнатовым. Также появилась информация, что Никита Чернов, Хесус Медина и Антон Зиньковский тренировались отдельно от команды, что вызвало предположения об их возможном уходе. Но агент Чернова уточнил, что это был лишь временный эпизод, и никаких конфликтов с тренерским штабом нет.

Сейчас главный тренер Деян Станкович, похоже, настроен решительно. Его подход к формированию состава предполагает жесткий отбор, и не все игроки соответствуют его требованиям. Это вызывает вопросы: сможет ли «Спартак» сохранить баланс между обновлением команды и сохранением ключевых игроков?

Трансферное окно для «Спартака» пока складывается неоднозначно. С одной стороны, клуб активно работает над усилением состава и пытается закрыть проблемные позиции. С другой — возможный уход Барко и сложности с поиском правого защитника создают дополнительные трудности. Трансфер Заболотного, хоть и вызвал споры, может стать удачным решением, если форвард сумеет доказать свою полезность. Осталось дождаться начала нового сезона РПЛ, чтобы проверить, готовы ли красно-белые к серьезному походу за чемпионство в предстоящем сезоне. Но пока что у болельщиков Спаратка больше вопросов к трансферной политике клуба, чем ответов.