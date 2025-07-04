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Пятница 4 июля

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Скорбь на трассе: мир прощается с юной звездой мотогонок

Скорбь на трассе: мир прощается с юной звездой мотогонок
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3 июля 2025 года мотогоночный мир погрузился в тишину. Ушел из жизни молодой гонщик, чья яркая, но трагически короткая карьера оставила неизгладимый след в сердцах болельщиков. В свои 20 лет он уже успел заявить о себе как о восходящей звезде, полной амбиций и таланта. Его жизнь оборвалась на тренировке, но его страсть к скорости и стремление к вершинам останутся в памяти навсегда.

Путь к мечте: начало карьеры

Борха Гомес Рус родился 10 февраля 2005 года в Испании, и его любовь к мотоциклам проявилась еще в детстве. Уже в 2014 году, в возрасте девяти лет, он впервые вышел на старт национального чемпионата Minimotard 65, где сразу показал себя, заняв третье место. Год спустя он поднялся на вторую ступень пьедестала, доказав, что его талант — это не случайность.

Карьера Борхи стремительно набирала обороты. В 2019 году он участвовал в Кубке Кавасаки, где вновь занял третье место, а в 2021 году стал чемпионом Испании по супербайку в категории Supersport. Его уверенный стиль, умение чувствовать мотоцикл и смелость на трассе привлекли внимание международных команд. В 2022 году он сделал шаг вперед, заняв второе место в чемпионате Испании по супербайку 1000 с командой Cardoso Team на мотоцикле Yamaha, уступив лишь опытному Тито Рабату.

Прорыв на мировой арене

Мировая сцена открылась для Борхи в 2022 году, когда он дебютировал в чемпионате мира Moto2 с командой Flexbox HP40. Впервые выйдя на старт Гран-при Малайзии в Сепанге в возрасте всего 17 лет, он показал себя как гонщик, готовый бороться с лучшими.
На Гран-при Валенсии в том же году он финишировал 12-м, заработав свои первые четыре очка в чемпионате мира. Это был лишь старт.

В 2023 году Борха подписал контракт с Fantic Racing, продолжая свое восхождение в Moto2. Его уверенность и харизма на трассе делали его фаворитом болельщиков. Вы, наверное, помните, как он сражался за каждую позицию, демонстрируя не только мастерство, но и невероятную волю к победе. В 2024 году он вернулся в чемпионат мира Supersport, где продолжал удивлять своим потенциалом.

Главные достижения в карьере

Борха Гомес Рус за свою короткую карьеру успел добиться многого.

  • Чемпион Испании по супербайку (Supersport, 2021). Эта победа стала отправной точкой для его международной карьеры.

  • Второе место в чемпионате Испании по супербайку 1000 (2022). Борха показал, что может конкурировать с лучшими на мощных мотоциклах Yamaha.

  • Дебют в Moto2 (2022). В 17 лет он вышел на старт Гран-при Малайзии, став одним из самых молодых гонщиков в истории чемпионата.

  • Первые очки в Moto2 (2022). Финиш на 12-м месте в Валенсии стал важным шагом в его карьере.

  • Участие в чемпионате Европы FIM Stock (2025). Борха продолжал развиваться, соревнуясь на высоком уровне до самого последнего дня.

Эти успехи — лишь часть того, что он мог бы достичь, если бы судьба дала ему больше времени.

Трагедия, потрясшая мир

3 июля 2025 года во время тренировки на Circuit de Nevers Magny-Cours во Франции произошла трагедия. Борха Гомес Рус попал в аварию с участием нескольких гонщиков. Столкновение оказалось фатальным: его сбил следующий мотоцикл, и, несмотря на усилия медиков, спасти молодого гонщика не удалось. Эта новость потрясла мотогоночное сообщество. Социальные сети заполнились словами скорби от болельщиков, коллег и команд, с которыми он работал.

Шоу-бизнес в Telegram

4 июля 2025, 12:14
thesun.co.uk✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Много борьбы, много обгонов: B-Tuning Pro Racing Team на этапе СМП РСКГ в Казани

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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