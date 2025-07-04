Тест: угадайте культовые мультфильмы из СССР по кадру со змеей

Эти чешуйчатые создания имеют множество интерпретаций: они могут быть как длинными и грациозными, так и короткими и приземистыми. В зависимости от сюжета, змеи могут предстать как злыми, так и добрыми существами, а их цвета варьируются от ярких и насыщенных до скромных и незаметных.
Вопросы
1. Из какого советского мультфильма этот кадр?
А) "Волшебное кольцо"
Б) "Тайна третье планеты"
В) "Три кота"
2. Из какого советского мультфильма этот кадр?
А) "Умка ищет друга"
Б) "38 попугаев"
В) "Три кота"
3. Из какого советского мультфильма этот кадр?
А) "Золотая антилопа"
Б) "Маугли"
В) "Ежик в тумане"
4. Из какого советского мультфильма этот кадр?
А) "Остров сокровищ"
Б) "Загадочная планета"
В) "Маугли"
5. Из какого советского мультфильма этот кадр?
А) "Рикки-Тикки-Тави"
Б) "Гадкий утенок"
В) "Дюймовочка"
Правильные ответы:
1. — А) "Волшебное кольцо"
2. — Б) "38 попугаев"
3. — Б) "Маугли"
4. — В) "Маугли"
5. — А) "Рикки-Тикки-Тави"
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