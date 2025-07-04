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Пятница 4 июля

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Тест: угадайте культовые мультфильмы из СССР по кадру со змеей

Тест: угадайте культовые мультфильмы из СССР по кадру со змеей
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Текущий год проходит под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Обратим внимание на то, как змеи изображаются в мультфильмах из СССР.

Эти чешуйчатые создания имеют множество интерпретаций: они могут быть как длинными и грациозными, так и короткими и приземистыми. В зависимости от сюжета, змеи могут предстать как злыми, так и добрыми существами, а их цвета варьируются от ярких и насыщенных до скромных и незаметных.

Вопросы

1. Из какого советского мультфильма этот кадр?

Кадр из мультфильма СССР

А) "Волшебное кольцо"

Б) "Тайна третье планеты"

В) "Три кота"

2. Из какого советского мультфильма этот кадр?

Кадр из мультфильма СССР

А) "Умка ищет друга"

Б) "38 попугаев"

В) "Три кота"

3. Из какого советского мультфильма этот кадр?

Кадр из мультфильма СССР

А) "Золотая антилопа"

Б) "Маугли"

В) "Ежик в тумане"

4. Из какого советского мультфильма этот кадр?

Кадр из мультфильма СССР

А) "Остров сокровищ"

Б) "Загадочная планета"

В) "Маугли"

5. Из какого советского мультфильма этот кадр?

Кадр из мультфильма СССР

А) "Рикки-Тикки-Тави"

Б) "Гадкий утенок"

В) "Дюймовочка"

Правильные ответы:

1. — А) "Волшебное кольцо"

2. — Б) "38 попугаев"

3. — Б) "Маугли"

4. — В) "Маугли"

5. — А) "Рикки-Тикки-Тави"

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4 июля 2025, 06:46
Кадр из мультфильма СССР
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