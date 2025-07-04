Тест: угадайте культовые мультфильмы из СССР по кадру со змеей

Если собрались в отпуск, не забудьте взять это с собой

Лето манит теплыми пляжами, горными тропами или уютными улочками новых городов. Но что, если внезапная простуда, аллергия или мелкая травма омрачат долгожданный отдых? Чтобы этого не произошло, важно заранее позаботиться о правильной аптечке. Какие лекарства и средства должны быть под рукой, чтобы отпуск прошел комфортно и безопасно? Почему аптечка – ваш главный спутник в путешествии Путешествия – это всегда приключения, но иногда они приносят сюрпризы в виде укусов насекомых, солнечных ожогов или проблем с желудком.