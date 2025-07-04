Что нельзя делать 4 июля, в Ульянов день, чтобы избежать развода

4 июля в народном календаре отмечается Ульянов день, который также называют "Липов цвет".

Этот праздник связан с памятью преподобного Максима Грека и мученика Иулиана Тарсийского, пострадавшего за свою веру в III—IV веках. Славяне, не знакомые с именем Иулиан, выбрали более привычное название — Ульян, что стало основой для названия этого дня.

Традиции праздника

Ульянов день славится своими традициями, одной из которых является сбор цветков липы. Липа в народной культуре считается символом здоровья и долголетия. Отвар из ее цветков помогает при простудах, а липовый чай отличается не только великолепным вкусом, но и целебными свойствами. Считалось, что липа может защитить от сглаза и негативной энергии.

В этот день семьи отправлялись к водоемам для ритуального очищения. Традиция заключалась в том, чтобы трижды окунуться с головой в воду, что символизировало смывание всех недугов и негативных влияний. После купания люди осеняли себя крестным знамением и кланялись реке и солнцу, прося о здоровье и силе.

Что можно делать в Ульянов день

День 4 июля считается удачным для работы на огороде. Это отличное время для посева редиски и обработки грядок от вредителей. Главной заботой крестьян становился сбор спелой клубники, из которой готовили варенье и компоты на зиму. В старину девушки умывались утренней росой, веря, что это поможет сохранить красоту на долгие годы. Кроме того, Ульянов день считается одним из самых благоприятных для заключения брака — многие пары выбирали именно этот день для своей свадьбы.

Чего делать не стоит

Однако есть и ограничения. Ульянов день не подходит для начала новых дел или поездок — считается, что такие начинания могут закончиться неудачей. Если вы планируете отправиться в путь, лучше отложить поездку на более удачное время. Также не рекомендуется одалживать или давать деньги в долг — это может привести к финансовым потерям. Супругам следует избегать конфликтов, так как помириться после ссоры будет очень сложно.

Приметы погоды

Обращая внимание на погоду в этот день, народные приметы подсказывают: если роса быстро высыхает утром, это предвещает грозу в первой половине дня. Гром также может указывать на затяжные дожди. Если птицы активно купаются, значит, вскоре установится жаркая погода.

Ульянов день — это не только праздник с глубокими корнями в народной культуре, но и время, когда важно следовать приметам и традициям, чтобы избежать неприятностей и укрепить семейные узы. Соблюдение этих правил поможет сохранить гармонию в семье и избежать финансовых потерь.