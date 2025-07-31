Три режиссера за три дня: мир прощается с кумирами целой эпохи

Июль 2025 года оказался месяцем тяжелых утрат для мира кино, музыки и поп-культуры. С разницей в несколько недель нас покинули легендарные режиссеры, голливудские звезды и иконы рока, чье творчество определяло целые эпохи. Вспомним тех, с кем мы простились в этом месяце.

Майкл Мэдсен: вечный "Бешеный пес"

3 июля на 68-м году жизни от остановки сердца ушел американский актер Майкл Мэдсен. Его визитной карточкой навсегда останется роль хладнокровного садиста Мистера Блондина в "Бешеных псах" Квентина Тарантино.

Этот образ сделал его звездой в 1992 году. Судьба могла сложиться еще более ярко: Тарантино предлагал ему роль Винсента Веги в "Криминальном чтиве", но Мэдсен был связан контрактом на вестерн "Уайетт Эрп". Позже актер признавался, что горько жалел о своем роковом отказе, ведь роль досталась Джону Траволте и перезапустила его карьеру. Мэдсен появлялся в других фильмах Тарантино, но это были уже роли второго плана, не сравнимые по масштабу с упущенной возможностью.

Черные дни для российского кино: тройная потеря

Середина июля стала трагическим периодом для отечественного кинематографа — с разницей всего в несколько дней не стало трех знаковых режиссеров.

14 июля после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы скончался 68-летний Юрий Мороз. Режиссер, начинавший как актер в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра", в 1990-м снял культовый фантастический фильм "Подземелье ведьм".

Позже он стал мастером сериального жанра, подарив зрителям первые сезоны "Каменской", экранизацию "Братьев Карамазовых", а также популярные проекты "Угрюм-река" и третий сезон "Содержанок", где одну из главных ролей исполнила его дочь Дарья Мороз. Режиссера похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с его первой женой, актрисой Мариной Левтовой.

В тот же день, 14 июля, в возрасте 92 лет ушел из жизни Александр Митта. Классик советского кино, он прославился еще в 60-е трогательными фильмами о подростках ("Друг мой, Колька!", "Звонят, откройте дверь"). Позже он сменил вектор и подарил стране исторический "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" с Владимиром Высоцким и первый советский фильм-катастрофу "Экипаж", ставший абсолютным хитом проката. Уже в российское время он создал один из лучших сериалов нулевых — "Граница. Таежный роман".

16 июля трилогию потерь завершил Юрий Кара. 68-летний режиссер скончался от повторного инфаркта во время работы в Крыму. Зрители помнят его по пронзительной драме "Завтра была война", криминальной саге "Воры в законе" и многострадальной экранизации "Мастера и Маргариты", которая из-за юридических споров пролежала на полке 17 лет.

Оззи Осборн: прощание "Князя Тьмы"

22 июля мир тяжелой музыки осиротел — не стало Оззи Осборна. Легендарный британский музыкант, сооснователь группы Black Sabbath и крестный отец хэви-метала ушел в возрасте 76 лет. В последние годы он мужественно боролся с болезнью Паркинсона.

Его путь был полон взлетов и падений: его выгнали из собственной группы за пагубные пристрастия, он построил успешную сольную карьеру и стал звездой реалити-шоу "Осборны". Незадолго до ухода Осборн совершил настоящий подвиг: он нашел в себе силы, чтобы выйти на сцену в родном Бирмингеме и дать прощальный концерт, поддержанный коллегами из Black Sabbath.

Халк Хоган: лицо эпохи рестлинга

24 июля в возрасте 71 года после серьезной операции на позвоночнике ушел из жизни Халк Хоган. Для миллионов он был не просто актером, а живым символом рестлинга 1980-х. Его харизматичная внешность — светлые усы, бандана и невероятная мускулатура — сделали его самой узнаваемой фигурой этого спортивного шоу. Он снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, чаще всего играя самого себя, но в историю вошел именно как человек, превративший рестлинг в мировое явление.