Мир скорбит: не стало одного из величайших режиссеров современности

Пришла печальная весть: на 84-м году ушел из жизни великолепный режиссер, визионер, сценограф и драматург, определивший лицо мирового авангарда на рубеже XX и XXI веков.

Покинул этот мир знаменитый режиссер, один из величайших мастеров современности. Вспомним его жизненный путь.

Роберт Уилсон родился в Уэйко, штат Техас, и получил образование в области искусства и архитектуры. Этот фундамент предопределил его уникальный подход к театру, где он был не просто режиссером, а скорее архитектором сценического пространства, художником, рисующим светом и движением.

Настоящий успех пришел к Уилсону не на родине, а в Европе. Его постановка "Взгляд глухого" в Париже в 1971 году стала сенсацией. Великий поэт-сюрреалист Луи Арагон, увидев спектакль, заявил, что Уилсон осуществил на сцене то, о чем сюрреалисты могли только мечтать. Это было признание: Уилсон пришел, чтобы изменить правила игры.

Театр, где главный актер — свет

Творчество Уилсона невозможно спутать ни с чьим другим. Он деконструировал театр до его первоэлементов, чтобы собрать заново по своим законам.

Свет был для него не просто освещением, а главным действующим лицом. "Я рисую, я строю, я пишу светом. Свет — волшебная палочка", — говорил он. Постановка света для 15-минутной сцены могла занимать у него несколько дней, ведь именно свет создавал на сцене сюрреальные, гипнотические "живые полотна".

Движение в его спектаклях предшествовало тексту. Уилсон, сам будучи танцором, создавал строгую, выверенную партитуру жестов и перемещений, которая существовала в паре с текстом, но не иллюстрировала его, создавая сложную, многослойную текстуру.

Язык и тишина были равноправными инструментами. Уилсон исследовал "кризис языка", освобождая слова от их привычных значений. Его коллега, музыкант Том Уэйтс, говорил: "Слова для Боба похожи на гвозди в кухонном полу, когда темно и вы босиком". Уилсон же учил актеров и зрителей ценить тишину и понимать "вес жеста в пространстве".

Его постановки бросали вызов не только традиционной драматургии, но и терпению зрителя: спектакль "Жизнь и эпоха Иосифа Сталина" длился 12 часов, а перформанс "KA MOUNTain and GUARDenia Terrace" — 7 дней.

Наследие мастера

С 1992 года Уилсон руководил созданной им театральной академией Уотермилл-Центр, воспитывая новое поколение художников. Он активно сотрудничал с ведущими театрами мира, в том числе с "Берлинер ансамбль", где ставил Брехта, Бюхнера и Шекспира.

В последние годы Уилсон увлекся видеоартом, создав знаменитую серию "Voom Portraits" — завораживающие видеопортреты знаменитостей, от Брэда Питта и Стива Бушеми до Михаила Барышникова и принцессы Каролины, которые он представлял и в Москве.

С уходом Роберта Уилсона мир театра понес невосполнимую утрату. Он лишился не просто режиссера, а визионера, который научил зрителей по-новому видеть, слышать и чувствовать. Он превращал актеров в марионеток с набеленными лицами, а свет, звук и ритм — в главных героев драмы. Его творчество — это застывшая мечта, странный и прекрасный сон, который навсегда изменил ландшафт современного искусства.