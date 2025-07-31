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Четверг 31 июля

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61-летняя Лолита откровенно рассказала о частоте своих половых отношений в период климакса

61-летняя Лолита откровенно рассказала о частоте своих половых отношений в период климакса
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Климактерический период – это физиологический период, связанный с постепенным угасанием репродуктивной функции у женщина. Средний возраст наступления – 45–55 лет. Лолите 61. Как часто сегодня у нее случается половая близость?

"Физиология – есть физиология, – убеждена артистка без комплексов. – Ведь как бы ты ни выглядел, в тебе все равно происходит угасание каких-то функций".

"Я не физиолог, не сексолог, – подчеркивает Милявская. – Но могу сказать, что с возрастом у тебя меньше потребностей. Ведь если до определенного возраста ты была подобна молодой тигрице, готовой на все – два концерта, а между и после этого очень много секса, – то, мягко говоря, сейчас достаточно одного концерта. И никакого секса".

Вообще, по словам Лолиты, она сейчас в таком возрасте, когда о коитусе можно не думать. "Лишь бы что и лишь с кем мне уже не интересно, – подчеркнула артистка во время подкаста "Не Дудь" на "Новом Радио". – Это должно быть искусство! И возраст в этом очень сильно помогает – он приглушает процессы и дает тебе возможность не совершать ошибки. Зато когда появляется тот самый человек, то эмоции все возобновляются, включая физиологию".

Фото: пресс-служба "Нового Радио"

Напомним, согласно общеизвестным фактам, артистка официально была замужем пять раз. Последние ее отношения закончились в 2020 году.

Шоу-бизнес в Telegram

31 июля 2025, 16:47
Фото: Дни.ру
"Не дудь"✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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