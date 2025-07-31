61-летняя Лолита откровенно рассказала о частоте своих половых отношений в период климакса

Климактерический период – это физиологический период, связанный с постепенным угасанием репродуктивной функции у женщина. Средний возраст наступления – 45–55 лет. Лолите 61. Как часто сегодня у нее случается половая близость?

"Физиология – есть физиология, – убеждена артистка без комплексов. – Ведь как бы ты ни выглядел, в тебе все равно происходит угасание каких-то функций".

"Я не физиолог, не сексолог, – подчеркивает Милявская. – Но могу сказать, что с возрастом у тебя меньше потребностей. Ведь если до определенного возраста ты была подобна молодой тигрице, готовой на все – два концерта, а между и после этого очень много секса, – то, мягко говоря, сейчас достаточно одного концерта. И никакого секса".

Вообще, по словам Лолиты, она сейчас в таком возрасте, когда о коитусе можно не думать. "Лишь бы что и лишь с кем мне уже не интересно, – подчеркнула артистка во время подкаста "Не Дудь" на "Новом Радио". – Это должно быть искусство! И возраст в этом очень сильно помогает – он приглушает процессы и дает тебе возможность не совершать ошибки. Зато когда появляется тот самый человек, то эмоции все возобновляются, включая физиологию".

Напомним, согласно общеизвестным фактам, артистка официально была замужем пять раз. Последние ее отношения закончились в 2020 году.