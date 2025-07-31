Тест: Продолжите фразу героев из фильмов СССР

Та самая вещь: интернет и приметы в один голос твердят, что ЭТО нельзя выбрасывать из дома

В погоне за свободным пространством мы готовы избавиться от чего угодно. Старые вещи отправляются на антресоли, а затем и на свалку. Но если вы спросили бы у наших предков, какую одну вещь категорически нельзя выбрасывать, чтобы не разрушить семью, ответ был бы практически единогласным. Да, именно оно.