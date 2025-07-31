Тест: Продолжите фразу героев из фильмов СССР

1. Из фильма "Бриллиантовая рука" (Геша Козодоев): "Шампанское по утрам пьют..."
А. "только аристократы да дегенераты"
Б. "те, кто знает толк в веселье"
В. "люди с большим достатком"
2. Из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (Иван Грозный): "Я требую продолжения банкета!..."
А. "И немедленно!"
Б. "Или головы полетят!"
В. "А то скучно стало!"
3. Из фильма "Кавказская пленница" (Шурик): "Надо, Федя, надо!..."
А. "Иначе не будет толку!"
Б. "Или все пропало!"
В. "А то опоздаем!"
4. Из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" (Федя): "Огласите весь список, пожалуйста!..."
А. "Я весь внимание!"
Б. "И без утайки!"
В. "А то я не пойму!"
5. Из фильма "Москва слезам не верит" (Катерина): "В сорок лет жизнь только..."
А. "начинается"
Б. "становится интереснее"
В. "входит в новое русло"
6. Из фильма "Служебный роман" (Калугина): "Я не такая, я строгая, но..."
А. "справедливая"
Б. "добрая в душе"
В. "готова к компромиссам"
7. Из фильма "Джентльмены удачи" (Хмырь):"Тут помню, тут не помню..."
А. "а в целом все туманно"
Б. "и так все время"
В. "и не спрашивай меня!"
Правильные ответы
- 1. А. "только аристократы да дегенераты"
- 2. А. "И немедленно!"
- 3. Б. "Или все пропало!"
- 4. Б. "И без утайки!"
- 5. А. "начинается"
- 6. А. "справедливая"
- 7. В. "и не спрашивай меня!"
Результаты
- 7 правильных ответов – Вы настоящий знаток советского кино! Кажется, вы знаете все цитаты наизусть!
- 5–6 правильных ответов – Отличный результат! Вы явно любите фильмы СССР и помните их яркие моменты.
- 4 и меньше – Пора пересмотреть культовые советские фильмы и насладиться их неподражаемым юмором и теплом!