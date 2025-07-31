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Четверг 31 июля

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Тест: Продолжите фразу героев из фильмов СССР

Тест: Продолжите фразу героев из фильмов СССР
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Советское кино – это настоящая сокровищница ярких персонажей, остроумных диалогов и фраз, которые стали крылатыми. Сможете ли вы безошибочно продолжить знаменитые цитаты из культовых фильмов СССР? Проверьте свои знания, погрузитесь в атмосферу любимых кинолент и вспомните легендарные моменты! Каждый вопрос – это шанс почувствовать дух советской эпохи.

1. Из фильма "Бриллиантовая рука" (Геша Козодоев): "Шампанское по утрам пьют..."

А. "только аристократы да дегенераты"

Б. "те, кто знает толк в веселье"

В. "люди с большим достатком"

2. Из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (Иван Грозный): "Я требую продолжения банкета!..."

А. "И немедленно!"

Б. "Или головы полетят!"

В. "А то скучно стало!"

3. Из фильма "Кавказская пленница" (Шурик): "Надо, Федя, надо!..."

А. "Иначе не будет толку!"

Б. "Или все пропало!"

В. "А то опоздаем!"

4. Из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" (Федя): "Огласите весь список, пожалуйста!..."

А. "Я весь внимание!"

Б. "И без утайки!"

В. "А то я не пойму!"

5. Из фильма "Москва слезам не верит" (Катерина): "В сорок лет жизнь только..."

А. "начинается"

Б. "становится интереснее"

В. "входит в новое русло"

6. Из фильма "Служебный роман" (Калугина): "Я не такая, я строгая, но..."

А. "справедливая"

Б. "добрая в душе"

В. "готова к компромиссам"

7. Из фильма "Джентльмены удачи" (Хмырь):"Тут помню, тут не помню..."

А. "а в целом все туманно"

Б. "и так все время"

В. "и не спрашивай меня!"


Правильные ответы

  • 1. А. "только аристократы да дегенераты"
  • 2. А. "И немедленно!"
  • 3. Б. "Или все пропало!"
  • 4. Б. "И без утайки!"
  • 5. А. "начинается"
  • 6. А. "справедливая"
  • 7. В. "и не спрашивай меня!"


Результаты

  • 7 правильных ответов – Вы настоящий знаток советского кино! Кажется, вы знаете все цитаты наизусть!
  • 5–6 правильных ответов – Отличный результат! Вы явно любите фильмы СССР и помните их яркие моменты.
  • 4 и меньше – Пора пересмотреть культовые советские фильмы и насладиться их неподражаемым юмором и теплом!

Шоу-бизнес в Telegram

31 июля 2025, 20:05
Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте советские фильмы по кадру с путешественниками

Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР

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