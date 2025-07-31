Тест: Продолжите стихотворения великих русских поэтов

Русская поэзия – сокровищница мировой литературы, а ее великие поэты – Пушкин, Лермонтов, Есенин, Блок и другие – создали строки, которые волнуют сердца поколений. Сможете ли вы безошибочно продолжить их знаменитые стихи? Проверьте свои знания, погрузитесь в мир поэтического слова и вспомните любимые произведения! Каждый вопрос – это путешествие по эпохам и чувствам.

1. Александр Пушкин, "Я вас любил: любовь еще, быть может..."

А. "Но не хочу вас больше я любить"

Б. "В душе моей угасла не совсем"

В. "И сердце бьется в упоенье"

2. Михаил Лермонтов, "Белеет парус одинокой..."

А. "В тумане моря голубом"

Б. "И мчится он в стране далекой"

В. "Сквозь бурю к счастью своему"

3. Сергей Есенин, "Вы помните, / Вы все, конечно, помните..."

А. "Как я стоял у вашего крыльца"

Б. "Как сердце билось в пламени любви"

В. "Как я, склонясь, просил у вас прощенья"

4. Александр Блок, "Ночь, улица, фонарь, аптека..."

А. "И жизнь проходит, как во сне"

Б. "Бессмысленный и тусклый свет"

В. "Все повторяется в тоске"

5. Анна Ахматова, "Сжала руки под темной вуалью..."

А. "Отчего ты сегодня бледна?"

Б. "Я рыдала в ночной тишине"

В. "И ушла я в холодную даль"

6. Федор Тютчев, "Молчи, скрывайся и таи..."

А. "И чувства, и мечты свои"

Б. "Все то, что в сердце ты хранишь"

В. "Любовь, что вечно в нас горит"

7. Марина Цветаева, "Мне нравится, что вы больны не мной..."

А. "Что я могу вас не любить"

Б. "Что не влюбленною хожу перед вами"

В. "Что я не ваша, вы не мой"

8. Иосиф Бродский, "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..."

А. "Зачем тебе мир, где все так зыбко?"

Б. "Останься здесь, где тихо и тепло"

В. "Все, что снаружи, – лишь пустая пытка"





Правильные ответы

1. Б. "В душе моей угасла не совсем"

2. А. "В тумане моря голубом"

3. В. "Как я, склонясь, просил у вас прощенья"

4. Б. "Бессмысленный и тусклый свет"

5. А. "Отчего ты сегодня бледна?"

6. А. "И чувства, и мечты свои"

7. В. "Что я не ваша, вы не мой"

8. А. "Зачем тебе мир, где все так зыбко?"





Результаты