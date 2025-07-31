Тест: Продолжите стихотворения великих русских поэтов

1. Александр Пушкин, "Я вас любил: любовь еще, быть может..."
А. "Но не хочу вас больше я любить"
Б. "В душе моей угасла не совсем"
В. "И сердце бьется в упоенье"
2. Михаил Лермонтов, "Белеет парус одинокой..."
А. "В тумане моря голубом"
Б. "И мчится он в стране далекой"
В. "Сквозь бурю к счастью своему"
3. Сергей Есенин, "Вы помните, / Вы все, конечно, помните..."
А. "Как я стоял у вашего крыльца"
Б. "Как сердце билось в пламени любви"
В. "Как я, склонясь, просил у вас прощенья"
4. Александр Блок, "Ночь, улица, фонарь, аптека..."
А. "И жизнь проходит, как во сне"
Б. "Бессмысленный и тусклый свет"
В. "Все повторяется в тоске"
5. Анна Ахматова, "Сжала руки под темной вуалью..."
А. "Отчего ты сегодня бледна?"
Б. "Я рыдала в ночной тишине"
В. "И ушла я в холодную даль"
6. Федор Тютчев, "Молчи, скрывайся и таи..."
А. "И чувства, и мечты свои"
Б. "Все то, что в сердце ты хранишь"
В. "Любовь, что вечно в нас горит"
7. Марина Цветаева, "Мне нравится, что вы больны не мной..."
А. "Что я могу вас не любить"
Б. "Что не влюбленною хожу перед вами"
В. "Что я не ваша, вы не мой"
8. Иосиф Бродский, "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..."
А. "Зачем тебе мир, где все так зыбко?"
Б. "Останься здесь, где тихо и тепло"
В. "Все, что снаружи, – лишь пустая пытка"
Правильные ответы
- 1. Б. "В душе моей угасла не совсем"
- 2. А. "В тумане моря голубом"
- 3. В. "Как я, склонясь, просил у вас прощенья"
- 4. Б. "Бессмысленный и тусклый свет"
- 5. А. "Отчего ты сегодня бледна?"
- 6. А. "И чувства, и мечты свои"
- 7. В. "Что я не ваша, вы не мой"
- 8. А. "Зачем тебе мир, где все так зыбко?"
Результаты
- 8 правильных ответов – Вы настоящий ценитель русской поэзии! Ваши знания достойны восхищения!
- 6–7 правильных ответов – Отличный результат! Вы хорошо разбираетесь в поэзии и чувствуете ее тонкости.
- 4–5 правильных ответов – Неплохо! Вы любите поэзию, но стоит освежить память, перечитав эти шедевры.
- 3 и меньше – Пора вернуться к великим поэтам и насладиться их бессмертными строками!