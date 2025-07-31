Клео.ру подвел итоги масштабного народного голосования, в ходе которого читатели определили лучшую зубную пасту для защиты от кариеса в бюджетном сегменте – стоимостью до 500 рублей.

Выбор зубной пасты в магазине часто превращается в лотерею. Десятки ярких тюбиков обещают голливудскую улыбку и непробиваемую защиту, но какая из них действительно работает? Чтобы ответить на этот вопрос не с помощью рекламы, а на основе реального опыта, женский портал Клео.ру провел масштабный народный опрос. Читателям предложили выбрать лучшую пасту для защиты от кариеса в самой востребованной — бюджетной категории до 500 рублей.

Результаты оказались весьма показательными. В голосовании, которое проходило на сайте и в Telegram-канале издания, приняли участие более 6000 человек. Этот внушительный отклик превратил опрос в полноценное исследование потребительских предпочтений. Участники оценивали 9 популярных и доступных марок, формируя честный рейтинг, основанный исключительно на личном опыте использования.

Тройка лидеров: кто завоевал доверие покупателей?

Борьба за призовые места развернулась между известными брендами, но итоговый пьедестал отразил четкие предпочтения аудитории.

Третье место заняла паста Splat "Биокальций". Этот бренд давно зарекомендовал себя как производитель инновационных средств. Популярность "Биокальция", вероятно, связана с его акцентом на восстановление эмали и использовании натуральных компонентов, что находит отклик у современных потребителей.

Второе место досталось ветерану рынка — Colgate "Максимальная защита от кариеса". Этот выбор показывает, что многолетняя репутация и доверие к бренду остаются ключевыми факторами. Покупатели ценят Colgate за стабильность, понятный эффект и доступность в любом магазине.

Абсолютным победителем и обладателем первого места, по мнению тысяч россиян, стала зубная паста R.O.C.S. "Активный Кальций". Этот выбор свидетельствует о том, что потребители готовы доверять продуктам с более наукоемким подходом. R.O.C.S. позиционируется как марка, созданная на основе серьезных разработок, а название "Активный Кальций" прямо указывает на ключевое преимущество в борьбе с кариесом.

Организаторы опроса поблагодарили всех участников, подчеркнув, что именно их голоса позволили составить объективный и полезный гид для покупателей. Теперь, стоя перед полкой в магазине, можно сделать выбор, опираясь не на обещания маркетологов, а на мнение тысяч людей.