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Четверг 31 июля

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Народный рейтинг: россияне выбрали лучшую бюджетную зубную пасту для защиты от кариеса

Народный рейтинг: россияне выбрали лучшую бюджетную зубную пасту для защиты от кариеса
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Клео.ру подвел итоги масштабного народного голосования, в ходе которого читатели определили лучшую зубную пасту для защиты от кариеса в бюджетном сегменте – стоимостью до 500 рублей.

Выбор зубной пасты в магазине часто превращается в лотерею. Десятки ярких тюбиков обещают голливудскую улыбку и непробиваемую защиту, но какая из них действительно работает? Чтобы ответить на этот вопрос не с помощью рекламы, а на основе реального опыта, женский портал Клео.ру провел масштабный народный опрос. Читателям предложили выбрать лучшую пасту для защиты от кариеса в самой востребованной — бюджетной категории до 500 рублей.

Результаты оказались весьма показательными. В голосовании, которое проходило на сайте и в Telegram-канале издания, приняли участие более 6000 человек. Этот внушительный отклик превратил опрос в полноценное исследование потребительских предпочтений. Участники оценивали 9 популярных и доступных марок, формируя честный рейтинг, основанный исключительно на личном опыте использования.

Тройка лидеров: кто завоевал доверие покупателей?

Борьба за призовые места развернулась между известными брендами, но итоговый пьедестал отразил четкие предпочтения аудитории.

  • Третье место заняла паста Splat "Биокальций". Этот бренд давно зарекомендовал себя как производитель инновационных средств. Популярность "Биокальция", вероятно, связана с его акцентом на восстановление эмали и использовании натуральных компонентов, что находит отклик у современных потребителей.

  • Второе место досталось ветерану рынка — Colgate "Максимальная защита от кариеса". Этот выбор показывает, что многолетняя репутация и доверие к бренду остаются ключевыми факторами. Покупатели ценят Colgate за стабильность, понятный эффект и доступность в любом магазине.

  • Абсолютным победителем и обладателем первого места, по мнению тысяч россиян, стала зубная паста R.O.C.S. "Активный Кальций". Этот выбор свидетельствует о том, что потребители готовы доверять продуктам с более наукоемким подходом. R.O.C.S. позиционируется как марка, созданная на основе серьезных разработок, а название "Активный Кальций" прямо указывает на ключевое преимущество в борьбе с кариесом.

Организаторы опроса поблагодарили всех участников, подчеркнув, что именно их голоса позволили составить объективный и полезный гид для покупателей. Теперь, стоя перед полкой в магазине, можно сделать выбор, опираясь не на обещания маркетологов, а на мнение тысяч людей.

Шоу-бизнес в Telegram

31 июля 2025, 15:50
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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