Ношеный носок Майкла Джексона был продан на аукционе за внушительную сумму – история артефакта

На днях во Франции произошло удивительное событие. На аукционе был продан сценический носок, в котором выступал легендарный Майкл Джексон.

Этот уникальный аксессуар стал частью истории поп-музыки, так как именно в нем артист продемонстрировал свою знаменитую лунную походку под песню "Billie Jean" в Ницце летом 1997 года. Носок, расшитый кристаллами, был продан за впечатляющие 6200 евро, что составляет почти 600 тысяч рублей.

Открытие артефакта

Этот носок был найден одним из техников сцены, который работал на концерте Джексона. Во время разборки оборудования он обнаружил забытый аксессуар, который казался просто незначительной деталью гардероба. Однако в мире поп-культуры даже такой предмет может стать культовым артефактом, особенно если он принадлежал королю поп-музыки.

Увлечение коллекционеров

Первоначально лот оценивался довольно скромно – всего в 2500 евро. Однако интерес со стороны коллекционеров быстро возрос, что привело к активным торгам. Визуальный эффект носка с сверкающими кристаллами сыграл важную роль: во время выступления они были хорошо видны и мгновенно узнаваемы фанатами. Это привело к тому, что конечная цена значительно превышала стартовую, отмечает женский журнал Клео.ру.

Предыдущие продажи

Стоит отметить, что это не первый случай, когда личные вещи Майкла Джексона уходят с аукциона за внушительные суммы. Год назад шляпа, в которой артист впервые продемонстрировал лунную походку в 1983 году, была продана в Париже за 77 тысяч евро, что по нынешнему курсу составляет почти 7,5 миллионов рублей. Эти продажи подчеркивают не только культурную значимость вещей Джексона, но и растущий интерес к коллекционированию артефактов поп-культуры.

Сравнение с другими лотами

Интересно отметить, что на аукционах часто появляются предметы, связанные с известными личностями. Например, недавно была продана первая сумка Джейн Биркин от Hermès Birkin за баснословные 8,6 миллиона евро. Такие продажи свидетельствуют о том, что вещи, имеющие историческую ценность и уникальную историю, могут достигать астрономических цен.