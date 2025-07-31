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Четверг 31 июля

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Люди несут цветы к дому балерины Илзе Лиепе в центре столицы

Люди несут цветы к дому балерины Илзе Лиепе в центре столицы
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Дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке столицы знает каждый москвич. Ведь тут жили и живут знаменитые и любимые артисты. В том числе, балерина Илзе Лиепа.

Илзе Лиепа – дочь прославленного танцовщика Мариса Лиепы и сестра артиста балета, режиссера и продюсера Андриса Лиепы. В 1981-м она окончила Московское академическое хореографическое училище, после чего была принята в балетную труппу Большого театра. Она танцевала на главной сцене страны с 1983 по 2007 годы.

А в доме в Брюсовом переулке (тогда – улице Неждановой) жил еще ее знаменитый отец. Он въехал сюда еще в 1963 году. Марис Лиепа получил квартиру на четвертом этаже, в которой ранее жила Екатерина Гельцер — звезда русского балета 1920-х. У балерины не было детей, и после ее смерти квартира отошла Большому театру. А тот уже дал ее Лиепе.

Сегодня же на фасаде дома есть мемориальная доска, гласящая, что в именно в этом доме жил выдающийся танцовщик, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Марис Лиепа. Возле нее часто лежат живые цветы, как и у досок актерам Василию Качалову и Леониду Леонидову, философу Густаву Шпету и другим выдающимся людям, составляющим гордость и славу нашего Отечества.

Их несут люди, благодарные артистам, что жили в этом кооперативном доме Большо театра. Благодарные за талант, за искусство, за свет.

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31 июля 2025, 13:55
Фото: Дни.ру
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