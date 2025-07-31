Почти 8 млн пенсионеров получат повышенные пенсии с 1 августа

С 1 августа 2025 года работающие пенсионеры в России получат прибавку к своим страховым пенсиям. СФР проведет перерасчет автоматически, без необходимости подавать заявления или посещать офисы. Это ежегодное обновление выплат, которое затрагивает тех, кто продолжает официально трудиться.

Как работает автоматический перерасчет?

Перерасчет пенсий, запланированный на 1 августа 2025 года, основывается на данных о трудовой деятельности за 2024 год. Социальный фонд России использует информацию о страховых взносах, которые работодатели перечисляли за своих сотрудников-пенсионеров. Эти взносы напрямую влияют на количество пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, или ИПК), которые начисляются каждому работающему пенсионеру. Основные особенности перерасчета.

Процедура полностью автоматическая, никаких заявлений или личных обращений в СФР не требуется.

Учитываются только официальные взносы, перечисленные работодателями в 2024 году.

Перерасчет затрагивает исключительно страховую часть пенсии, фиксированная часть остается без изменений.

Чтобы узнать, какая прибавка вам начислена, достаточно проверить выписку из индивидуального лицевого счета через портал Госуслуги. Это удобный способ следить за обновлениями без лишних хлопот.

Размер прибавки: сколько получат работающие пенсионеры

Прибавка зависит от суммы страховых взносов, уплаченных за вас в 2024 году. Но закон устанавливает ограничение: максимальная прибавка не может превышать стоимость трех пенсионных баллов. В 2025 году один балл оценивается в 145 рублей 69 копеек. Получается, максимальная сумма увеличения пенсии составит 437 рублей 7 копеек в месяц.

Сумма индивидуальна и зависит от вашей зарплаты и количества накопленных баллов.

Даже если вы заработали больше трех баллов, прибавка ограничена указанным лимитом.

Выплаты в новом размере начнут поступать уже в августе 2025 года по стандартному графику.

Что произойдет после увольнения?

Если решите завершить трудовую деятельность, вас ждет дополнительное увеличение пенсии. После увольнения Социальный фонд автоматически пересчитает выплаты, включив все индексации, которые применялись к пенсиям неработающих пенсионеров за время вашей работы. Это касается как страховой, так и фиксированной части пенсии.

Перерасчет начнется с месяца, следующего за месяцем увольнения. Например, если вы уволились в июле, новые выплаты начнутся с августа.

Чтобы избежать задержек, рекомендуется увольняться в последний день месяца.

Все изменения также происходят автоматически на основе данных, переданных работодателем.

Что нужно знать о проверке данных?

Чтобы быть уверенным в правильности начислений, вы можете самостоятельно контролировать процесс. Через личный кабинет на портале Госуслуги доступна выписка, в которой указаны.

Количество накопленных пенсионных баллов.

Сумма страховых взносов, перечисленных за 2024 год.

Информация о начисленной прибавке.

Если возникнут вопросы или вы заметите расхождения, обратитесь в Социальный фонд России для уточнения деталей. Но в большинстве случаев вмешательство не потребуется, так как система работает в автоматическом режиме.