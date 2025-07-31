Самое длинное солнечное затмение века: что ждет нас в 2027 году

В 2027 году человечество станет свидетелем уникального астрономического события – самого продолжительного солнечного затмения за последние десятилетия. Это явление уже называют затмением века, и не зря: оно обещает стать незабываемым зрелищем для миллионов наблюдателей.

Что такое солнечное затмение и почему оно особенное?

Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, временно закрывая солнечный диск. Полное затмение — редкое явление, когда Луна полностью закрывает Солнце, погружая определенные участки Земли в тень. Затмение 2 августа 2027 года выделяется своей длительностью — 6 минут и 23 секунды. Это будет самое продолжительное событие такого рода с 1991 года, и следующее подобное произойдет только после 2100 года. Уникальность этого затмения обусловлена несколькими факторами.

Земля будет находиться в афелии — наиболее удаленной точке своей орбиты от Солнца, из-за чего солнечный диск будет казаться меньше.

Луна окажется в перигее, то есть максимально близко к Земле, что сделает ее видимый размер больше.

Тень Луны пройдет вблизи экватора, где ее движение по поверхности планеты замедляется, увеличивая длительность затмения.

Где и как наблюдать затмение?

Полное солнечное затмение 2 августа 2027 года будет видно в ограниченных регионах. Лучшие точки для наблюдения.

Некоторые районы Испании.

Страны Северной Африки.

Регионы Ближнего Востока.

В других частях мира, таких как Европа, Южная Азия и Африка, будет доступно частичное затмение. Однако в Северной Америке и ряде других мест явление останется незаметным. Для безопасного наблюдения необходимо использовать специальные солнечные очки или телескопы с фильтрами, чтобы защитить глаза от яркого света.

Развенчиваем мифы

Недавно в интернете распространились слухи, что полное затмение произойдет уже в августе 2025 года. NASA официально опровергло эту информацию, уточнив, что до затмения века остается более двух лет. Но 21 сентября 2025 года действительно состоится частичное солнечное затмение, которое смогут увидеть жители некоторых регионов Африки, Европы и Южной Азии.