"Я не альфонс!" Прохор Шаляпин объяснил свою страсть к женщинам постарше

Онлайн-кинотеатры Иви и START представили в Москву многосерийный фильм "Хирург" – Среди тех, кто первым оценил "самый ожидаемый игровой сериал" по версии фестиваля "Пилот", был и певец Прохор Шаляпин.



Считается, что 41-летнему Прохору Шаляпину всегда нравились дамы постарше. Вот и только что он отдыхал в Сочи с 70-летней подругой и своей бывшей женой Ларисой Копенкиной. "Тема моей любви к взрослым женщинам давно избитая, – улыбается артист. – Но это не так. Сегодня, например, на премьеру фильма я пришел с Ольгой Вашуриной (ведущая, участница телешоу – Прим. ред.) – она на четыре года меня моложе".

С Вашуриной Шаляпин сейчас снимался в проекте "Свадьба вслепую" на телеканале "Пятница", где в кадре они выясняли отношения. "Все, как мы любим", – пояснил музыкант. Но артист не исключает, что когда-то и по-настоящему снова женится. Все данные у него для этого есть.

А важно ли, чтобы его невеста была богатой? "Очень приятно, когда богатая, мы никогда не откажемся, – не стал скрывать певец. – Мы все любим деньги, любим роскошь. И чем легче они нам достаются, тем лучше. Но я не алчный, потому что алчный – это когда ты только и думаешь, что про деньги, а я не такой, я думаю про то что угодно, но не про деньги. И я не альфонс, конечно – специально это подчеркиваю!"