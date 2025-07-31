Невосполнимая потеря для кинематографа: легенда экрана ушел из жизни

30 июля 2025 года мировой кинематограф понес невосполнимую потерю: в возрасте 77 лет скончался выдающийся актер театра, кино и телевидения. Его уход стал неожиданным ударом для поклонников и коллег, оставив яркий след в истории культуры.

Ранние годы и путь к сцене

Лотфи Лабиб родился 18 августа 1947 года. Страсть к искусству привела его в Институт театрального искусства, который он окончил в 1970 году. Но начало карьеры было отложено: шесть лет Лабиб посвятил службе в армии, а затем четыре года путешествовал за пределами Египта. Эти годы обогатили его жизненный опыт, который позже нашел отражение в его многогранных ролях.

Возвращение к искусству и восхождение

Карьера Лабиба началась в 1981 году с театральной постановки "Лысый певец", за которой последовала пьеса "Заложники". Эти работы стали отправной точкой для его активной деятельности в кино и на телевидении. За свою карьеру он принял участие в около 400 проектах, включая почти 200 фильмов и телесериалов. Несмотря на то, что многие роли были второстепенными, Лабиб привносил в них уникальную глубину и харизму, что сделало его одним из самых узнаваемых актеров своего поколения. Его мастерство проявилось в умении создавать запоминающиеся образы даже в кратких появлениях на экране.

Знаковые работы

Лотфи Лабиб прославился благодаря ролям в популярных египетских сериалах и фильмах. Среди его наиболее известных проектов.

"Крестный отец" (2017–2018) – криминальный сериал, где Лабиб продемонстрировал драматический талант.

"Осень Адама" – работа, подчеркивающая его способность к глубоким эмоциональным ролям.

"Черный мед" – проект, в котором актер раскрыл свой комедийный потенциал.

"Пляжный бездельник" – фильм, где Лабиб добавил яркости своему персонажу.

"Отель смерти" – напряженная драма, усилившая его репутацию.

"Золушка" (2006) – детективная драма, ставшая одной из знаковых в его карьере.

Избранная фильмография

2005 – "Посольство в здании" – Дэвид Коэн

2007 – "Кеда Реда" – Хинди

2007 – "Банда доктора Омара" – Доктор Фахри

2008 – "Андалеб Эль Докки" – Приглашенная звезда

2010 – "Ассаль Эсвед" – Ради

2012 – "Баба" – Шейх Халед

2016 – "Маулана" – Халед Абу Хадид

Наследие мастера

Лотфи Лабиб оставил неизгладимый след в египетском искусстве. Его работы в театре, кино и на радио вдохновляли поколения актеров и зрителей. Универсальность, профессионализм и способность оживлять даже небольшие роли сделали его легендой. Его уход – это не только потеря для Египта, но и для мировой сцены, где его талант находил отклик у миллионов.

Глава национальной актерской ассоциации Египта сообщил, что причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь, резко ухудшившая состояние актера в последние дни.