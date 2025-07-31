Невосполнимая потеря для кинематографа: легенда экрана ушел из жизни

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Четверг 31 июля

10:15Невосполнимая потеря для кинематографа: легенда экрана ушел из жизни 09:26Тест: угадайте советские фильмы по кадру с путешественниками 08:29Футбольный мир потерял выдающегося спортсмена: ушел из жизни заслуженный игрок 06:57Омар Хайям назвал ошибку в любви, которая разрушает чувства быстрее измены – запомните ее 03:42Что нельзя делать 31 июля, в Омельянов день, чтобы не потерять все деньги 00:11Великий советский хоккеист ушел из жизни в разгар рабочего дня – мир не оправился от потери 21:01Тест "Великий и могучий": 10 вопросов, которые покажут, насколько вы грамотны 20:273 привычки, которые незаметно обесценивают вас в глазах мужчины: это – начало конца 18:49Пыль не садится неделями: профессиональные горничные раскрыли свой главный секрет чистоты 18:32В Московской области умными датчиками оснастили почти 2,3 тыс. котельных 17:13Знание этого упростит вам жизнь на 90%: так учил нас самый могущественный человек в мире 16:24"Стерилизую банки за 10 минут, и ничего не взрывается": главный секрет идеальных заготовок 16:16Двукратная олимпийская чемпионка трагически ушла из жизни: скорбит весь спортивный мир 15:54Он звал ее второй мамой: не стало родной женщины Юрия Шатунова 15:01Люди несут цветы к знаменитому дому Никаса Сафронова в центре Москвы 14:59Эти фразы притянут в вашу жизнь удачу: говорите их каждый день 13:52Оказавшаяся с детьми в эпицентре землетрясения Барановская вышла на связь 13:41Музыкальный гений ушел навсегда: мир потерял талантливого композитора 13:34Не смывайте здоровье: как правильно принимать душ в жару? 13:32ИИ-ассистент в Подмосковье более 160 тыс. раз предложил продлить рецепт на льготные лекарства 12:51Как травма меняет мозг навсегда: открытия ученых, которые переворачивают взгляд на боль 12:18Скоропостижно ушел из жизни популярный актер 12:15Кричали, плакали и умоляли: поступок Александра Розенбаума разочаровал тысячи людей 12:06Москва передаст растения Донецкому и Никитскому ботаническим садам 11:32Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 9 августа 11:31Тест: угадайте советский фильм по кадру с космическим кораблем 11:28Трагическая утрата для литературного мира: ушел из жизни прославленный поэт 10:33Тест: Продолжите стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова 10:17Невосполнимая утрата для мира музыки: ушел из жизни вокалист легендарной группы 09:55Онлайн-трансляции Московского зоопарка стали доступны на английском языке 08:54Весь мир оплакивает выдающегося режиссера – еще одна огромная потеря для кинематографа 06:41Омар Хайям посоветовал 1 фразу, которая сразу поставит на место завистников – запомните ее 03:37Что нельзя делать 30 июля, в Маринин день, чтобы не потерять слух 00:21Не стало яркой звезды шоу Малахова – внезапный уход сильной женщины потряс всю страну 21:44Наши бабушки клали это у изголовья, чтобы спать как младенец: копеечный секрет от бессонницы 20:56Не просто кино: 5 фильмов, которые обязательно надо посмотреть, чтобы понять жизнь 19:28Тест: “Не главный герой”. Узнайте советский фильм по его верному спутнику 17:58Все богатые люди знают это правило, а бедные игнорируют: один шаг, который навсегда изменит ваши финансы 16:47Одно это правило позволит ловить восхищенные взгляды мужчин в любом возрасте: секрет вечной женственности от Софи Лорен 15:54Почему нельзя переворачивать банки с такими крышками: одна ошибка, которая губит все заготовки 15:24Ушел из жизни легендарный актер из "Рэмбо 3": еще одна великая потеря 14:305 эффективных привычек, которые помогут быстро накопить деньги на все желаемое 14:11Вечная память: что творится на могиле погибшей в автоаварии красавицы-жены футболиста Малафеева 14:09Посетители "Коломенского" смогут окунуться в атмосферу русского быта 14:03Ушел из жизни выдающийся поэт, чьи стихи покорили мир 13:50На Садовом кольце заменили 60% асфальта 13:45Тест: Продолжите стихотворение Александра Сергеевича Пушкина 13:25В Москве капитально отремонтировали 66 домов, где жили выдающиеся ученые 13:23Китайский прорыв: лазеры, способные достать до звезд 13:16Тест: угадайте малоизвестные фильмы из СССР со спортсменами в главной роли по 1 кадру
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Невосполнимая потеря для кинематографа: легенда экрана ушел из жизни

Невосполнимая потеря для кинематографа: легенда экрана ушел из жизни
15

30 июля 2025 года мировой кинематограф понес невосполнимую потерю: в возрасте 77 лет скончался выдающийся актер театра, кино и телевидения. Его уход стал неожиданным ударом для поклонников и коллег, оставив яркий след в истории культуры.

Ранние годы и путь к сцене

Лотфи Лабиб родился 18 августа 1947 года. Страсть к искусству привела его в Институт театрального искусства, который он окончил в 1970 году. Но начало карьеры было отложено: шесть лет Лабиб посвятил службе в армии, а затем четыре года путешествовал за пределами Египта. Эти годы обогатили его жизненный опыт, который позже нашел отражение в его многогранных ролях.

Возвращение к искусству и восхождение

Карьера Лабиба началась в 1981 году с театральной постановки "Лысый певец", за которой последовала пьеса "Заложники". Эти работы стали отправной точкой для его активной деятельности в кино и на телевидении. За свою карьеру он принял участие в около 400 проектах, включая почти 200 фильмов и телесериалов. Несмотря на то, что многие роли были второстепенными, Лабиб привносил в них уникальную глубину и харизму, что сделало его одним из самых узнаваемых актеров своего поколения. Его мастерство проявилось в умении создавать запоминающиеся образы даже в кратких появлениях на экране.

Знаковые работы

Лотфи Лабиб прославился благодаря ролям в популярных египетских сериалах и фильмах. Среди его наиболее известных проектов.

  • "Крестный отец" (2017–2018) – криминальный сериал, где Лабиб продемонстрировал драматический талант.
  • "Осень Адама" – работа, подчеркивающая его способность к глубоким эмоциональным ролям.
  • "Черный мед" – проект, в котором актер раскрыл свой комедийный потенциал.
  • "Пляжный бездельник" – фильм, где Лабиб добавил яркости своему персонажу.
  • "Отель смерти" – напряженная драма, усилившая его репутацию.
  • "Золушка" (2006) – детективная драма, ставшая одной из знаковых в его карьере.

Избранная фильмография

  • 2005 – "Посольство в здании" – Дэвид Коэн
  • 2007 – "Кеда Реда" – Хинди
  • 2007 – "Банда доктора Омара" – Доктор Фахри
  • 2008 – "Андалеб Эль Докки" – Приглашенная звезда
  • 2010 – "Ассаль Эсвед" – Ради
  • 2012 – "Баба" – Шейх Халед
  • 2016 – "Маулана" – Халед Абу Хадид

Наследие мастера

Лотфи Лабиб оставил неизгладимый след в египетском искусстве. Его работы в театре, кино и на радио вдохновляли поколения актеров и зрителей. Универсальность, профессионализм и способность оживлять даже небольшие роли сделали его легендой. Его уход – это не только потеря для Египта, но и для мировой сцены, где его талант находил отклик у миллионов.

Глава национальной актерской ассоциации Египта сообщил, что причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь, резко ухудшившая состояние актера в последние дни.

Шоу-бизнес в Telegram

31 июля 2025, 10:15
Фото: Freepik
AIF.RU✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Песни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей"

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Трагическая утрата для литературного мира: ушел из жизни прославленный поэт

Скоропостижно ушел из жизни популярный актер

Тест: угадайте советские фильмы по кадру с путешественниками

Тест: угадайте советские фильмы по кадру с путешественниками
Советское кино оставило нам множество ярких и запоминающихся фильмов, многие из которых связаны с темой путешествий. В этом тесте мы предлагаем вам угадать названия популярных советских фильмов, основываясь на кадрах с путешественниками.

Футбольный мир потерял выдающегося спортсмена: ушел из жизни заслуженный игрок

Футбольный мир потерял выдающегося спортсмена: ушел из жизни заслуженный игрок
30 июля 2025 года футбольный мир понес тяжелую утрату: в возрасте 91 года скончался легендарный игрок и один из ярких представителей футбола середины XX века. Его уход стал печальным событием для болельщиков и футбольного сообщества, оставив после себя богатое наследие на полях. Ранние годы и стремительный дебют Альберт Финни начал свой путь в футболе из любительских лиг, присоединившись к "Шеффилд Уэнсдей" в 1949 году.

Омар Хайям назвал ошибку в любви, которая разрушает чувства быстрее измены – запомните ее

Омар Хайям назвал ошибку в любви, которая разрушает чувства быстрее измены – запомните ее
Омар Хайям – символ мудрости и глубокой философии. Этот выдающийся персидский ученый, астроном и поэт оставил после себя наследие, которое продолжает вдохновлять людей по всему миру.

Что нельзя делать 31 июля, в Омельянов день, чтобы не потерять все деньги

Что нельзя делать 31 июля, в Омельянов день, чтобы не потерять все деньги
Ежегодно 31 июля православные верующие отмечают день памяти святого Емилиана Доростольского, который стал основой для народного праздника, известного как Омельянов день. Этот день наполнен глубоким смыслом и традициями, которые сохраняются в народной культуре.

Великий советский хоккеист ушел из жизни в разгар рабочего дня – мир не оправился от потери

Великий советский хоккеист ушел из жизни в разгар рабочего дня – мир не оправился от потери
Виктор Коноваленко стал одной из самых знаковых фигур в истории советского хоккея. Его жизненный путь начался с необычного инцидента в детстве, когда жеребенок лягнул его в живот.

Выбор читателей

29/07ВтрСкоропостижно ушел из жизни олимпийский чемпион 29/07ВтрУшел из жизни выдающийся поэт, чьи стихи покорили мир 29/07ВтрТест: Продолжите стихотворение Александра Сергеевича Пушкина 29/07ВтрМир прощается с гениальным художником: погасший маяк современного искусства 30/07СрдМузыкальный гений ушел навсегда: мир потерял талантливого композитора 30/07СрдЧто нельзя делать 30 июля, в Маринин день, чтобы не потерять слух