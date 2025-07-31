Футбольный мир потерял выдающегося спортсмена: ушел из жизни заслуженный игрок

30 июля 2025 года футбольный мир понес тяжелую утрату: в возрасте 91 года скончался легендарный игрок и один из ярких представителей футбола середины XX века. Его уход стал печальным событием для болельщиков и футбольного сообщества, оставив после себя богатое наследие на полях.

Ранние годы и стремительный дебют

Альберт Финни начал свой путь в футболе из любительских лиг, присоединившись к "Шеффилд Уэнсдей" в 1949 году. Его талант быстро проявился, и уже в 17 лет, в 1951 году, он дебютировал в первой команде в матче против "Челси". Первый гол в Лиге Финни забил в мае того же года в знаменитом матче против "Эвертона", где "Уэнсдей" одержал разгромную победу со счетом 6:0. Однако сезон оказался неудачным: оба клуба вылетели во Второй дивизион, уступив "Челси" по среднему количеству голов.

Золотые годы с "Шеффилд Уэнсдей"

Несмотря на трудности, "Шеффилд Уэнсдей" быстро восстановил позиции, став чемпионом Второго дивизиона в сезоне 1951–52. Финни сыграл ключевую роль в этом успехе, открыв путь в основу молодому местному таланту Дереку Дули. Его вклад был неоценим и в последующих триумфах клуба: "Уэнсдей" вновь завоевал титул Второго дивизиона в сезонах 1955–56 и 1958–59. Финни стал неотъемлемой частью команды, участвуя в каждом матче розыгрышей Кубка Англии 1954 и 1960 годов, где клуб дошел до полуфинала. В сезоне 1960–61 он был основным игроком, помогая "Уэнсдей" занять второе место в высшем дивизионе.

Универсальность и мастерство

Финни выделялся способностью играть на обоих флангах, демонстрируя универсальность и умение адаптироваться к различным ролям на поле. В первую очередь он был известен как мастер доставки мяча, создавая моменты для партнеров, но и сам внес значительный вклад в забитые голы. Его выдающаяся игра принесла ему признание на международной арене: Финни выступал за сборную Англии на уровнях "B" и U-23, что стало подтверждением его высокого класса.

Поздняя карьера

В январе 1966 года Финни перешел в "Донкастер Роверс" за 5000 фунтов стерлингов. Там он продолжил демонстрировать свой талант, забив один гол в победном сезоне Четвертого дивизиона и два гола в следующем сезоне, который завершился вылетом клуба. Позже он присоединился к "Алфретон Таун", где завершил свою профессиональную карьеру.

Альберт Финни останется в памяти как один из столпов "Шеффилд Уэнсдей" и яркий пример преданности футболу. Его вклад в успехи клуба, мастерство на поле и способность вдохновлять партнеров сделали его легендой английского футбола. Его уход 30 июля 2025 года оставил пустоту в сердцах болельщиков, но его достижения будут жить в истории спорта.