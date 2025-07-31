Тест: угадайте советские фильмы по кадру с путешественниками

Великий советский хоккеист ушел из жизни в разгар рабочего дня – мир не оправился от потери

Виктор Коноваленко стал одной из самых знаковых фигур в истории советского хоккея. Его жизненный путь начался с необычного инцидента в детстве, когда жеребенок лягнул его в живот.