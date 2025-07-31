Тест: угадайте советские фильмы по кадру с путешественниками

В этом тесте мы предлагаем вам угадать названия популярных советских фильмов, основываясь на кадрах с путешественниками. Готовы проверить свои знания? Давайте начнем.
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Верные друзья"
Б) "Кубанские казаки"
В) "Неподдающиеся"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Она вас любит"
Б) "Наши соседи"
В) "Мы с вами где-то встречались"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Три плюс два"
Б) "Спортлото-82"
В) "Верные друзья"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Печки-лавочки"
Б) "Зигзаг удачи"
В) "Печки-лавочки"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Дамы приглашают кавалеров"
Б) "Отпуск за своей счет"
В) "Одиноким предоставляется общежитие"
Правильные ответы:
1. — А) "Верные друзья"
2. — В) "Мы с вами где-то встречались"
3. — А) "Три плюс два"
4. — А) "Печки-лавочки"
5. — А) "Дамы приглашают кавалеров"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
Сделали только 1 ошибку — хороший результат!
Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!