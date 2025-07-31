Что нельзя делать 31 июля, в Омельянов день, чтобы не потерять все деньги

Ежегодно 31 июля православные верующие отмечают день памяти святого Емилиана Доростольского, который стал основой для народного праздника, известного как Омельянов день.

Этот день наполнен глубоким смыслом и традициями, которые сохраняются в народной культуре. В 2025 году Омельянов день выпадает на четверг. Рассмотрим историю праздника, его традиции, приметы и строгие запреты.

История праздника: святой Емилиан Доростольский

Святой Емилиан родился в IV веке в Доростоле, на территории современной Болгарии. В это время Римская империя находилась под властью Юлиана Отступника — императора, который стремился восстановить язычество и преследовал христиан. Емилиан, будучи рабом городского начальника, тайно принял христианство и, рискуя своей жизнью, разрушил языческое капище.

Когда его поймали, он не выдал своих товарищей. Его мощи позже были перенесены в Константинополь, а сам Емилиан был канонизирован как великомученик. Память о его мужестве и вере живет в народной культуре, что и стало основой для празднования Омельянова дня.

Традиции народного праздника

На Руси имя Емилиан трансформировалось в Емельян или Омельян. Этот день стал символом труда и очищения. 31 июля крестьяне завершали основные полевые работы, однако расслабляться не полагалось. Праздник считался благоприятным для ведения хозяйства.

Мужчины проверяли инвентарь и приводили в порядок хозяйственные постройки, а женщины занимались уборкой дома и заготовками на зиму. В этот день варили варенье, готовили соленья и запасали грибы и ягоды. Секреты кулинарии передавались из поколения в поколение, их старались хранить в тайне.

Особое внимание уделялось бане. На Омельянов день посещение бани считалось обязательным. Веники из ржаных стеблей, заготовленные в этот день, имели особую целительную силу. С баней были связаны различные очистительные ритуалы — как телесные, так и духовные. Считалось, что горячий пар может "выпарить" болезни и снять напряжение.

Также в этот день принято было уважать духа бани — банника. Ему оставляли подношения и старались не шуметь, чтобы не вызвать его недовольства. Пренебрежение этими обычаями могло обернуться неприятностями.

Приметы Омельянова дня

Омельянов день богат приметами, которые отражают народные наблюдения за природой и жизнью. Например, если в этот день будет тепло и солнечно, это предвещает хороший урожай. Дождь же мог означать, что осень будет сырой и холодной.

Также обращали внимание на поведение домашних животных: спокойные коровы предвещали удачу в хозяйстве. Наблюдения за растениями также играли важную роль — распускающиеся цветы могли указывать на мягкую зиму.

Запреты на Омельянов день

Вечер и ночь на Омельянов день считались опасными. Выходить из дома после заката не рекомендовалось, так как в это время активизировалась нечистая сила. Считалось, что злые духи выходят на поиски жертв.

В этот день нельзя было давать и брать в долг — считалось, что деньги могут не вернуться к хозяину. Подметать пол в доме также было запрещено: вместе с пылью можно было вымести удачу и достаток.

Кроме того, 31 июля старались не планировать свадьбы и даже не говорить о венчании. Считалось, что брак, заключенный вскоре после Омельянова дня, будет сопровождаться раздорами и несчастьями.