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Среда 30 июля

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Тест "Великий и могучий": 10 вопросов, которые покажут, насколько вы грамотны

Тест "Великий и могучий": 10 вопросов, которые покажут, насколько вы грамотны
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Русский язык – один из самых сложных и богатых в мире. Даже носители языка порой сомневаются в написании слов, постановке запятых или ударений. Этот тест – не строгий экзамен, а увлекательная проверка интуиции и знаний. Готовы выяснить, нужно ли вам освежить правила или вы и так пишете и говорите безупречно?

Вопросы

1. Начнем с простого, но вечного. Как правильно?

Нужно ___ пальто и пойти гулять.

А) Одеть
Б) Надеть

2. А теперь — проверка на стресс. Где поставим ударение в популярном глаголе?

Он тебе обязательно позвонит.

А) На букву "о" (позвОнит)
Б) На букву "и" (позвонИт)

3. Коварные запятые. Нужна ли она в этом предложении?

Конечно я приду на твой день рождения.

А) Нужна запятая после "конечно"
Б) Запятая не нужна

4. Этот глагол выдает неграмотного человека с головой. Как сказать правильно?

Не ___ сюда свои вещи!

А) Ложи
Б) Клади

5. Два похожих слова, но смысл разный. Какое выберете?

Этот человек был очень ___ и не хотел ни с кем делиться.

А) Скрытный
Б) Скрытый

6. Одна или две "н"? Классика жанра.

На ужин бабушка приготовила жаре__ую картошку.

А) Н
Б) НН

7. Вопрос для тех, кто любит точность в цифрах. Как правильно?

В кошельке не хватало и ___ рублей.

А) Пятиста
Б) Пятисот

8. Слитно или раздельно? От этого зависит смысл фразы.

Мой брат любит кино, я ___ люблю театр.

А) Также
Б) Так же

9. Снова ударения, но на этот раз во множественном числе.

Юристы подготовили новые ___.

А) ДоговОры
Б) ДоговорА

10. И напоследок, вопрос для знатоков. Как правильно?

Сообщите мне о результатах ___ на место.

А) по приезду
Б) по прибытию
В) по приезде

Ответы

  1. Б) Надеть. Золотое правило: надевают одежду, одевают Надежду. Мы надеваем что-то (пальто) на себя, но одеваем кого-то (ребенка).
  2. Б) На букву "и" (позвонИт). В глаголах, оканчивающихся на "-ить", ударение в личных формах, как правило, падает на окончание: звонИшь, звонИт, звонИм, звонЯт.
  3. А) Нужна запятая после "конечно". Слова "конечно", "вероятно", "кажется", "по-моему" — это вводные слова, и они всегда выделяются запятыми.
  4. Б) Клади. Глагол "ложить" в литературном русском языке употребляется только с приставками (положить, сложить, выложить). Без приставки используется глагол "класть" (кладу, клади).
  5. А) Скрытный. Скрытный — это черта характера человека (недоверчивый, неразговорчивый). Скрытый — это то, что не видно, спрятано (скрытая угроза, скрытая камера).
  6. А) Н. "Жареная картошка" — это отглагольное прилагательное, образованное от глагола несовершенного вида ("жарить"). Пишется с одной "н". Две "нн" были бы, если бы появилось зависимое слово: "жаренная в масле картошка".
  7. Б) Пятисот. Числительные — одна из самых сложных тем. Правильная форма родительного падежа — "нет чего?" — (пяти)сот.
  8. А) Также. Если слово можно заменить на союз "и" (Мой брат любит кино, и я люблю театр), то пишем слитно. Раздельно пишется, если дальше идет сравнение с "как": "Он сделал это так же, как и я".
  9. А) ДоговОры. В современном русском языке нормативной формой является "договОры", с ударением на третий слог. Вариант "договорА" считается разговорным и нежелательным.
  10. В) по приезде. Предлог "по" в значении "после чего-либо" требует предложного падежа (о ком? о чем?). Поэтому правильно говорить: по приезде, по прилете, по окончании, по прибытии. Варианты "по приезду" и "по прибытию" — одна из самых распространенных грамматических ошибок.

Ваши результаты

  • 9-10 правильных ответов. Филологический Олимп. Вы обладаете врожденной грамотностью или просто очень хорошо учились в школе. Вашей речи и письму можно только позавидовать!
  • 6-8 правильных ответов. Уверенный хорошист. Вы отлично знаете основы, но иногда коварные тонкости могут сбить вас с толку. Отличный результат, который показывает, что вы цените грамотность.
  • 0-5 правильных ответов. Есть над чем поработать. Русский язык действительно сложен, и ошибки — это нормально! Этот тест — отличный повод обратить внимание на некоторые моменты и сделать свою речь еще красивее.

Шоу-бизнес в Telegram

30 июля 2025, 21:01
Фото: freepik.com
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Фоторепортаж

Тест: узнай советский киношедевр по кадру в подъезде

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

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