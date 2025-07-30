Тест "Великий и могучий": 10 вопросов, которые покажут, насколько вы грамотны

Вопросы
1. Начнем с простого, но вечного. Как правильно?
Нужно ___ пальто и пойти гулять.
А) Одеть
Б) Надеть
2. А теперь — проверка на стресс. Где поставим ударение в популярном глаголе?
Он тебе обязательно позвонит.
А) На букву "о" (позвОнит)
Б) На букву "и" (позвонИт)
3. Коварные запятые. Нужна ли она в этом предложении?
Конечно я приду на твой день рождения.
А) Нужна запятая после "конечно"
Б) Запятая не нужна
4. Этот глагол выдает неграмотного человека с головой. Как сказать правильно?
Не ___ сюда свои вещи!
А) Ложи
Б) Клади
5. Два похожих слова, но смысл разный. Какое выберете?
Этот человек был очень ___ и не хотел ни с кем делиться.
А) Скрытный
Б) Скрытый
6. Одна или две "н"? Классика жанра.
На ужин бабушка приготовила жаре__ую картошку.
А) Н
Б) НН
7. Вопрос для тех, кто любит точность в цифрах. Как правильно?
В кошельке не хватало и ___ рублей.
А) Пятиста
Б) Пятисот
8. Слитно или раздельно? От этого зависит смысл фразы.
Мой брат любит кино, я ___ люблю театр.
А) Также
Б) Так же
9. Снова ударения, но на этот раз во множественном числе.
Юристы подготовили новые ___.
А) ДоговОры
Б) ДоговорА
10. И напоследок, вопрос для знатоков. Как правильно?
Сообщите мне о результатах ___ на место.
А) по приезду
Б) по прибытию
В) по приезде
Ответы
- Б) Надеть. Золотое правило: надевают одежду, одевают Надежду. Мы надеваем что-то (пальто) на себя, но одеваем кого-то (ребенка).
- Б) На букву "и" (позвонИт). В глаголах, оканчивающихся на "-ить", ударение в личных формах, как правило, падает на окончание: звонИшь, звонИт, звонИм, звонЯт.
- А) Нужна запятая после "конечно". Слова "конечно", "вероятно", "кажется", "по-моему" — это вводные слова, и они всегда выделяются запятыми.
- Б) Клади. Глагол "ложить" в литературном русском языке употребляется только с приставками (положить, сложить, выложить). Без приставки используется глагол "класть" (кладу, клади).
- А) Скрытный. Скрытный — это черта характера человека (недоверчивый, неразговорчивый). Скрытый — это то, что не видно, спрятано (скрытая угроза, скрытая камера).
- А) Н. "Жареная картошка" — это отглагольное прилагательное, образованное от глагола несовершенного вида ("жарить"). Пишется с одной "н". Две "нн" были бы, если бы появилось зависимое слово: "жаренная в масле картошка".
- Б) Пятисот. Числительные — одна из самых сложных тем. Правильная форма родительного падежа — "нет чего?" — (пяти)сот.
- А) Также. Если слово можно заменить на союз "и" (Мой брат любит кино, и я люблю театр), то пишем слитно. Раздельно пишется, если дальше идет сравнение с "как": "Он сделал это так же, как и я".
- А) ДоговОры. В современном русском языке нормативной формой является "договОры", с ударением на третий слог. Вариант "договорА" считается разговорным и нежелательным.
- В) по приезде. Предлог "по" в значении "после чего-либо" требует предложного падежа (о ком? о чем?). Поэтому правильно говорить: по приезде, по прилете, по окончании, по прибытии. Варианты "по приезду" и "по прибытию" — одна из самых распространенных грамматических ошибок.
Ваши результаты
- 9-10 правильных ответов. Филологический Олимп. Вы обладаете врожденной грамотностью или просто очень хорошо учились в школе. Вашей речи и письму можно только позавидовать!
- 6-8 правильных ответов. Уверенный хорошист. Вы отлично знаете основы, но иногда коварные тонкости могут сбить вас с толку. Отличный результат, который показывает, что вы цените грамотность.
- 0-5 правильных ответов. Есть над чем поработать. Русский язык действительно сложен, и ошибки — это нормально! Этот тест — отличный повод обратить внимание на некоторые моменты и сделать свою речь еще красивее.