Знание этого упростит вам жизнь на 90%: так учил нас самый могущественный человек в мире

Представьте свой обычный день. Вы опоздали на работу из-за пробки. Вы злитесь. Коллега сказал что-то неприятное. Вы обижаетесь и весь день прокручиваете это в голове. Начальник дал нечеткое задание. Вы беспокоитесь. Пошел дождь, а вы забыли зонт. Вы раздражаетесь.
В каждой из этих ситуаций мы тратим свои главные ресурсы — время, нервы и энергию — на борьбу с внешними обстоятельствами. Мы пытаемся мысленно "переиграть" прошлое или контролировать будущее.
Это битва, в которой невозможно победить. Марк Аврелий, который управлял огромной империей, сталкивался с войнами, предательствами и эпидемиями, понял это лучше, чем кто-либо другой.
Золотое правило Марка Аврелия. Разделите мир на два круга
Его главный урок, который проходит красной нитью через все его знаменитые “Размышления”, невероятно прост. Мысленно разделите все, что происходит в вашей жизни, на две категории, на два круга:
Круг 1: То, что я НЕ могу контролировать (Внешнее)
- Погода
- Пробки на дорогах
- Прошлое
- Поступки других людей
- Мнение других людей обо мне
- Экономика в стране
- Болезни и смерть
Круг 2: То, что я МОГУ контролировать (Внутреннее)
- Мои собственные мысли
- Мои реакции на события
- Мои собственные поступки
- Мои слова
- Мои ценности и принципы
- Мои усилия, которые я прилагаю
Правило, которое упростит вашу жизнь, звучит так: перестаньте тратить хотя бы грамм своей энергии на первый круг и сосредоточьте 100% своих усилий на втором.
Как это работает на практике?
Это не призыв к безразличию. Это призыв к мудрости.
На вас накричал начальник?
НЕПРАВИЛЬНО: Думать: "Какой он негодяй, как он мог, это несправедливо!" (Вы пытаетесь контролировать его поступки — Круг 1).
ПРАВИЛЬНО: Спросить себя: "Хорошо, это произошло. Какова будет моя реакция? Обидеться и страдать или сделать выводы и спокойно продолжить работу?" (Вы контролируете свою реакцию — Круг 2).
Вы боитесь будущего и кризиса?
НЕПРАВИЛЬНО: Постоянно читать тревожные новости и представлять худшие сценарии. (Вы пытаетесь контролировать глобальные события — Круг 1).
ПРАВИЛЬНО: Спросить себя: "Что я могу сделать сегодня, чтобы быть более подготовленным? Могу отложить немного денег, выучить новый навык, укрепить здоровье" (Вы контролируете свои действия — Круг 2).
Вас расстроил поступок близкого человека?
НЕПРАВИЛЬНО: Требовать, чтобы он изменился и вел себя так, как вы хотите. (Вы пытаетесь контролировать другого человека — Круг 1).
ПРАВИЛЬНО: Принять его право быть собой и решить, как вы будете выстраивать общение дальше, исходя из ваших ценностей. (Вы контролируете свой выбор — Круг 2).
Настоящая сила не в том, чтобы подчинить себе мир. Она в том, чтобы подчинить себе свои реакции на этот мир. Как только вы перестаете воевать с тем, что изменить не в силах, высвобождается огромное количество энергии. Уходит тревога, уменьшается стресс, появляется ясность ума. Вы начинаете направлять свои силы не на бессмысленную борьбу, а на созидание — на улучшение себя и своей жизни.
И в этом простом разграничении, как учил нас великий император-философ, и кроется секрет не только спокойствия, но и настоящей, осмысленной жизни.