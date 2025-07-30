Двукратная олимпийская чемпионка трагически ушла из жизни: скорбит весь спортивный мир

Легенда биатлона, чьи победы вдохновляли миллионы, ушла из жизни в результате трагического инцидента. Ее уход стал невосполнимой утратой для спорта. Поклонники и коллеги выражают соболезнования, вспоминая ее невероятный талант и страсть к жизни.

Жизнь, отданная биатлону и горам

Лаура Дальмайер родилась 22 августа 1993 года в Гармиш-Партенкирхене, у подножия Альп. С детства горы были ее домом и вдохновением. Она начала заниматься биатлоном в семь лет, а к 19 уже дебютировала в Кубке мира IBU. Ее карьера стала примером невероятной целеустремленности: два олимпийских золота в ПyeongChang 2018 в спринте и гонке преследования, семь титулов чемпионки мира, включая пять золотых медалей на чемпионате 2017 года в Хохфильцене, и победа в общем зачете Кубка мира 2016/17. В 25 лет, на пике славы, Лаура завершила карьеру, объяснив это утратой мотивации к ежедневным изнуряющим тренировкам. Но ее страсть к спорту нашла новое воплощение — в горах.

Горы: страсть и призвание

После ухода из биатлона Лаура посвятила себя альпинизму. Она стала сертифицированным горным и лыжным гидом, активно участвовала в горноспасательных операциях и покоряла вершины по всему миру. Среди ее достижений — восхождения на шеститысячник в Непале (2016), Токъяраху в Перу (2017), Монблан (2020), Арарат (2023) и Пик Корженевской в Таджикистане (2023). В ноябре 2024 года она установила женский рекорд скорости восхождения на Ама Даблам в Гималаях. Горы были для нее не только вызовом, но и источником свободы и умиротворения.

Трагедия на пике Лайла

28 июля 2025 года Лаура вместе с напарницей Мариной Эва отправилась на восхождение на пик Лайла (6096 м) в горах Каракорума. Около полудня на высоте 5700 метров их настиг камнепад. Напарница Лауры вызвала помощь, но из-за труднодоступной местности спасательный вертолет смог прибыть только на следующий день. Марину удалось эвакуировать, но Лауру найти сразу не удалось. Спасательная операция, в которой участвовали американские и немецкие альпинисты, была приостановлена из-за темноты и плохой погоды. Утром 30 июля стало известно, что Лаура Дальмайер не выжила. После камнепада она ненадолго связалась с напарницей, прося о помощи, но спасти ее не удалось.

Наследие Лауры

Лаура Дальмайер была не только выдающейся спортсменкой, но и вдохновением для миллионов. Ее уход из биатлона в 25 лет, чтобы следовать зову сердца, показал ее смелость и решимость. Она жила горами, находя в них покой и новые цели. Ее достижения в биатлоне — два олимпийских золота, семь мировых титулов, Кубок мира — навсегда останутся в истории спорта. Ее страсть к альпинизму, несмотря на трагический финал, вдохновляла других искать свои вершины.

Личная трагедия также оставила след в жизни Лауры: в 2022 году ее бывший возлюбленный Роберт Грозеггер скончался под лавиной в Патагонии. Эта потеря не сломила ее, но сделала горы еще более значимой частью ее жизни. Лаура ушла в возрасте 31 года, оставив после себя наследие, которое будет жить в сердцах болельщиков, друзей и всех, кто знал ее как символ стойкости и любви к жизни.