"Стерилизую банки за 10 минут, и ничего не взрывается": главный секрет идеальных заготовок

Давайте честно: стерилизация — это не бабушкина прихоть, а важнейший шаг. На стенках даже идеально вымытой банки живут миллионы микроорганизмов (бактерии, плесневые грибки). Если их не уничтожить, они с радостью съедят ваши огурчики раньше вас, превратят рассол в мутную жижу и устроят "взрыв" на полке в кладовке. Наша задача — создать внутри банки абсолютно стерильную среду. И сделать это можно очень быстро.
Данные рекомендации давно "бродят" по Сети.
"Стерилизую банки за 10 минут, и ничего не взрывается", – пишут опытные хозяйки.
Быстрый метод
Это чемпион по скорости и простоте, идеален для небольших партий. Старый бабушкин метод с кастрюлей воды уходит на пенсию!
Как делать:
- Вымойте банки. Обычным средством для посуды, хорошо ополосните.
- Налейте воду. В каждую банку налейте немного воды, примерно на 1-2 сантиметра.
- Ставьте в микроволновку. Поставьте 2-3 банки внутрь (сколько поместится).
- Включайте на полную мощность. Установите таймер на 2-3 минуты. Вода в банках закипит, и образовавшийся пар сделает всю работу — убьет 100% микробов.
- Осторожно достаньте. Банки будут очень горячими! Используйте прихватки или сухое полотенце. Вылейте остатки воды.
Банка идеально стерильна и готова к наполнению.
ВАЖНО! Никогда не кладите в микроволновку металлические крышки! О них — ниже.
Метод для больших партий
Если вы консервируете в промышленных масштабах, духовка — ваш лучший друг.
Как делать:
- Вымойте банки и поставьте их на противень или решетку горлышком вниз. Можно ставить и мокрые.
- Ставьте в ХОЛОДНУЮ духовку. Это ключевой момент, чтобы банки не лопнули от перепада температур.
- Включайте духовку. Установите температуру 120-130°C.
- Засекайте время. После того, как духовка наберет нужную температуру, подождите 7-10 минут.
- Выключайте и используйте. Можно выключить духовку и брать горячие банки по мере необходимости прямо из нее.
А что с крышками?
Идеально стерильная банка бесполезна, если на крышке остались микробы. Но кипятить современные крышки "твист-офф" с полимерным уплотнителем нельзя — это их портит.
Правильный способ:
- Вымойте крышки.
- Сложите их в глубокую миску.
- Залейте кипятком из чайника и оставьте на 3-5 минут.
Этого более чем достаточно для их полной стерилизации.
Как видите, стерилизация — это не страшно и не долго. Это простой технический шаг, который гарантирует, что ваши труды не пропадут даром, а заготовки будут радовать вас всю зиму. Выбирайте удобный для вас способ — и пусть ваши банки никогда не взрываются, а рассол всегда остается кристально чистым